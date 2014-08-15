Санкции ЕC против России и ее ответные меры приведут к замедлению темпов роста мировой экономики

Повышение глобальной экономики в этом году составит 3,2% против ранее ожидавшихся 3,7%, заявил глава внешнеэкономического отдела DIHK Фолькер Трайер на пресс-конференции в Берлине. В среднем за период с 1991 года этот показатель составлял 3,4%, а до начала мирового финансового кризиса в 2008 году - 4,2%. Ниже среднего уровня (6%) будет в этом году и рост мировой торговли - 3,5%, что экономист объясняет не только санкциями, но и растущими мерами протекционизма в странах с переходной экономикой.



Что касается Германии, то санкции еще больше усугубили положение ориентированных на экспорт предприятий, которые уже испытывали определенные трудности из-за экономических проблем в других европейских государствах, сокращавших зарубежные закупки. Ухудшение прогноза на 1 п.п. означает, что оборот внешнеторговых фирм ФРГ будет на 11 млрд евро меньше, чем предполагалось ранее. Тем не менее, по словам Ф.Трайера, в 2015 году ожидается некоторое оживление мировой экономики при условии, что не будут введены новые санкции и не будет дальнейшей эскалации напряженности на Украине.