NASDAQ установил новый рекорд, DJIA и S&P 500 тоже выросли

Уолл-стрит в четверг выросла, причем Nasdaq, прибавив 0,41%, установил исторический максимум. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11%, S&P 500 окреп на 0,24%.
Причины
такого роста, по мнению экспертов рынка,
— рекордный за 4 месяца рост цен на нефть
и снижение курса доллара. Рекордный
рост Nasdaq связан с
оптимистичными настроениями на
технологическом рынке. Негативных
факторов тоже хватало: продажи новостроек
в США снизились в апреле сильнее всего
за два последних года, а первичные заявки
на получение пособий по безработице,
напротив, увеличили количество (эксперты
ждали уменьшения).
Что касается акций отдельных компаний, то стоит отметить, например, eBay, которая прибавила 3,8% капитализации, закрыв I квартал 2015 года с прибылью. А вот отчетность Facebook разочаровала инвесторов: чистая прибыль самой большой в мире соцсети снизилась за январь — март на 20%, а выручка, хоть и выросла на 42%, но оказалась ниже прогнозов. Поэтому акции Facebook потеряли 2,6% стоимости.