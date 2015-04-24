NASDAQ установил новый рекорд, DJIA и S&P 500 тоже выросли

Уолл-стрит в четверг выросла, причем Nasdaq, прибавив 0,41%, установил исторический максимум. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11%, S&P 500 окреп на 0,24%.

Причины такого роста, по мнению экспертов рынка, — рекордный за 4 месяца рост цен на нефть и снижение курса доллара. Рекордный рост Nasdaq связан с оптимистичными настроениями на технологическом рынке. Негативных факторов тоже хватало: продажи новостроек в США снизились в апреле сильнее всего за два последних года, а первичные заявки на получение пособий по безработице, напротив, увеличили количество (эксперты ждали уменьшения).



Что касается акций отдельных компаний, то стоит отметить, например, eBay, которая прибавила 3,8% капитализации, закрыв I квартал 2015 года с прибылью. А вот отчетность Facebook разочаровала инвесторов: чистая прибыль самой большой в мире соцсети снизилась за январь — март на 20%, а выручка, хоть и выросла на 42%, но оказалась ниже прогнозов. Поэтому акции Facebook потеряли 2,6% стоимости.