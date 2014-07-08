Франция предлагает объявить войну доллару

Французские политики и бизнесмены выступают против господства доллара в мировой финансовой системе. После огромного штрафа банку BNP Paribas в $9 млрд, который банк вынужден был заплатить, французы обрушили свой гнев на американскую валюту.

Министр иностранных дел Мишель Сапен предлагает использовать другие валюты в международных платежах. Речь идет не только о евро, но и о валютах крупных развивающихся стран, которые в последнее время стали играть все большую роль в международной торговле.

Как сообщает портал РБК, президент крупнейшей французской компании Total Кристоф де Маржери заявил, что не видит необходимости строго использовать доллары при торговле нефтью, даже если бенчмарки останутся в американской валюте. Он предположил, что при покупке нефти перерабатывающая компания может просто перевести цену в евро по текущему курсу и расплатиться европейской валютой. Заметим, что Total - не единственная компания, которая устала от «зеленых» купюр и санкций. Однако, удобство расчетов в долларах уже перестает перевешивать проблемы, которые европейским компаниям доставляют американские регуляторы.

На данный момент многие центробанки так и не нашли альтернативы ликвидным и безопасным гособлигациям США и в среднем более 60% резервов продолжают держать в долларах. Во французском правительстве тоже не все верят в светлое будущее без долларов.