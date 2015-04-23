Европейские индексы снижаются на признаках замедления еврозоны

Европейские индексы снижаются в четверг в ответ на унылую статистику из Германии, Франции и по еврозоне в целом. К признакам замедления экономики региона добавились и опасения о будущем Греции. В итоге Stoxx Europe 600 потерял к 16.10 мск 0,77%. DAX упал на 1,28%; CAC 40 снизился на 0,94%, IBEX 35 потерял 0,47%, FTSE MIB упал на 0,69%. Вырос только FTSE 100, который меньше связан с Европой: он прибавил 0,17%.

Напомню, сегодня композитный PMI по еврозоне снизился до 53,5, хотя ожидалось, что он вырастет до 54,4. Упали и отдельные индексы PMI по Франции и Германии. Экономист MNP Paribas Кен Уоттрет сказал, что цифры «разочаровали рынки».

Даже несмотря на слабый евро, который должен был бы подстегнуть экспортеров и разогнать экономику, «производственный сектор чувствителен ко внешним изменениям и на фоне ослабевшей мировой торговли тоже не торопится наверх — хотя несомненно вырастет, хоть и не так быстро, как хотелось бы».

Джеймс Эшли, главный экономист RBC Capital Markets, говорит, что PMI “разочаровывают, но ни в коем случае не рассматриваются как разворотные».

Экономисты Barclays тоже предостерегают от «слишком усердного чтения заголовков» и говорят, что есть некоторые «обнадеживающие признаки» для европейских рынков.