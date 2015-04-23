Фондовая Азия бьет новые рекорды под влиянием китайской статистики

Китайские акции выросли в четверг до свежих семилетних максимумов. Здесь складывается парадоксальная ситуация: индекс

в промышленной сфере в апреле сокращается самыми быстрыми темпами в течение последнего года, однако фондовый индекс Шанхайской биржи растет:

прибавил 0,37%. Это происходит ввиду того, что инвесторы рассчитывают на скорейшее «включение» правительством страны мер стимулирования экономики. Аналитическая записка

гласит, что рынки ожидают «форсированнгое смягчения денежно-кредитной политики, мер по стабилизации рынка недвижимости, роста инвестиций в инфраструктуры и снижения стоимости кредитов».

Выросли акции промышленных предприятий: к примеру,

подскочил в Шанхае на 4,4% на новостях о том, что

ведет с китайским автопроизводителем переговоры о сотрудничестве или даже о покупке пакета акций.