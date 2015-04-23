Фондовая Азия бьет новые рекорды под влиянием китайской статистики

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Сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе царили преимущественно позитивные настроения инвесторов.
- Австралийский фондовый рынок закрылся с ростом S&P ASX 200 на 0,13%. Этому помогло укрепление котировок акций добывающей промышленности. Лидером роста была компания Fortescue Metal Group: горнодобывающая компания прибавила 9,71%.
- Японский
фондовый индекс Nikkei закрылся
с ростом на 0,27%, снова коснувшись во
время дневной торговли своего
пятнадцатилетнего максимума. Инвесторы
считают, что ценные бумаги многих
предприятий недооценены и предполагают
сильные перспективы прибыли. Japan
Tobacco прибавила 5,3%, Nomura
Holdings Inc и Daiwa Securities Group
выросли на 2,9% и 2,5% соответственно.
- Китайские акции выросли в четверг до свежих семилетних максимумов. Здесь складывается парадоксальная ситуация: индекс PMI в промышленной сфере в апреле сокращается самыми быстрыми темпами в течение последнего года, однако фондовый индекс Шанхайской биржи растет: Shanghai Composite прибавил 0,37%. Это происходит ввиду того, что инвесторы рассчитывают на скорейшее «включение» правительством страны мер стимулирования экономики. Аналитическая записка Barclays гласит, что рынки ожидают «форсированнгое смягчения денежно-кредитной политики, мер по стабилизации рынка недвижимости, роста инвестиций в инфраструктуры и снижения стоимости кредитов». Выросли акции промышленных предприятий: к примеру, Great Wall Motor подскочил в Шанхае на 4,4% на новостях о том, что Volkswagen AG ведет с китайским автопроизводителем переговоры о сотрудничестве или даже о покупке пакета акций.
- Гонконгский Hang Seng торгуется с легким снижением: -0,17%. Это связано с местными новостями.
- KOSPI вырос
на 1,38% во многом за счет акций крупных экспортеров-автопромышленников: Hyundai Motor прибавила 3,24%; Kia Motors выросла на 3,99%.