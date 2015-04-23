Доллар и фунт выросли, киви и евро снижаются

Доллар США устоял в четверг после сильных данных по рынку жилья в США. Индекс доллара против корзины из шести основных валют прибавил к 10.14 мск 0,38% и составляет 98,61. Причиной укрепления американца стали гораздо более сильные, чем ожидалось, данные с рынка жилья: рост продаж на вторичном рынке в марте оказался почти вдвое выше прогнозного значения (6,1% против 3,0%). Это немного умерило опасения инвесторов о снижении экономических параметров США, а значит, и о том, что повышение ставки ФРС будет отложено.



EURUSD снизилась до 1,0673 (-0,48%) на опасениях по Греции. «Могут быть небольшие признаки прогресса в ходе переговоров, но в целом ситуация выглядит как движение страны к дефолту», — говорит Кодзи Фукая, руководитель FPG Securities. Кроме того, буквально 10 минут назад вышла неутешительная макростатистика по еврозоне: и в Германии, и во Франции индекс деловой активности в производственном сектора оказался ниже прогнозных значений. Скорее всего, это тоже негативно скажется на евро.

GBPUSD в четверг утром была на максимальном уровне за последний месяц: вышедшие вчера «минутки» Банка Англии были менее «голубиными», чем ожидалось. Перспектива роста процентной ставки всегда толкает валюту вверх, что мы и наблюдали в течение американской и азиатской сессий: к 10.35 мск GBPUSD стоит 1,4979, хотя ночью доходил до отметки 1,5062.

Сильно снизился киви на голубином ворковании представителей регулятора. Сегодня во время торговой сессии в АТР стало известно, что банк не рассматривает возможность роста процентной ставки, пока не увидит доказательств существенного разгона инфляции. NZDUSD потеряла уже 1,46% до отметки 0,7555.