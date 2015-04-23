DAX и FTSE 100 упали в среду, CАС 40 и ASE выросли

Вчера европейские индексы изменились довольно слабо и разнонаправленно.

Stoxx Europe 600 в течение дня потерял 0,03%, FTSE 100 упал на 0,49%, CAC 40 прибавил 0,36%, DAX ослаб на 0,6%.

На заявлениях Марио Драги о предоставлении дополнительной ликвидности греческим банкам их акции выросли: Piraeus и Eurobang резко прибавили сразу по 21%. Вслед за ними окреп и греческий национальный фондовый индекс ASE: +2,1%.



Продолжается сезон большой отчетности, и здесь не у всех дела идут хорошо. Так, третий по значению мировой пивовар, Heineken, снизил котировки на 3% после публикации своих результатов за минувший квартал. Рост продаж оказался меньше, чем ожидалось ранее.

Kering SA, которой принадлежат такие модные бренды, как Gucci и Puma, потеряла 3,9%: ее выручка сократилась сильнее, чем прогнозировали аналитики.

Еще один «большой лузер» - Tesco Plc, которая потеряла 5,2%. Британский ритейлер вчера отчитался о самом крупном за свою почти столетнюю историю убытке по итогам финансового года. Было списано 7 млрд фунтов, поскольку в январе сеть закрыла 43 убыточных точки и отказалась открывать заранее запланированные супермаркеты.

Не у всех дела шли плохо. Например, швейцарский фармацевт Roche Holding AG прибавила 1,8% на росте выручки выше консенсус-прогноза.

На 15% сразу подорожали акции Volvo: здесь ожидается смена СЕО.