Баррель нефти за $100 убивает мировой нефтяной рынок

Слабый спрос сдерживает рост цен на нефть, об этом свидетельствуют данные отчета Международного энергетического агентства (МЭА), и это довольно плохая новость для нефтедобывающих компаний с высокой долговой нагрузкой.



Спрос на нефть в 2014 г. будет на 180 тыс. баррелей в сутки ниже, чем ожидалось ранее. Более того, во II квартале прирост потребления нефти упал до минимума с начала 2012 г. - 700 тыс. баррелей в стуки. Слабеющий спрос позволяет удерживать цены от очередного роста к пиковым значениям, даже несмотря на эскалацию насилия в странах, добывающих нефть, в первую очередь на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Цены на нефть устрашающе спокойно реагируют на рост геополитических рисков, охватывающих необычно широкую группу нефтедобывающих стран в мире", - говорится в докладе МЭА. В Ливии уже около года продолжается политический кризис, который в последние месяцы перерос в боестолкновения между сторонами, в результате чего страна не в состоянии нарастить добычу нефти до прошлогодних значений – 1,6 млн баррелей в сутки. В Нигерии добыча и переправка нефти по трубопроводу стала невозможной, поскольку террористы и контрабандисты разрушают необходимую инфраструктуру. Иран находится под давлением международных санкций с 2012 г., что не позволяет ему нарастить объемы нефти до 2,5 млн баррелей в стуки, на текущий момент добыча составляет лишь 1 млн баррелей. В результате конфликта в Судане и Сирии производство сократилось на 400 тыс. баррелей в сутки по сравнению с потенциальным уровнем. Ирак, несмотря на продолжающийся кризис, удерживает объем добычи у отметок прошлого года, однако ситуация может довольно быстро измениться. Тот факт, что цены на нефть остались необычайно стабильными в течение этого кризисного периода, является результатом слабеющего спроса.



Рост спроса в США и Европе оказался намного ниже, чем ожидалось. В странах ОЭСР было зафиксировано падение спроса на топливо. Однако самый большой сюрприз преподнес Китай, где темпы роста спроса оказались намного ниже прогнозов на фоне охлаждения экономики страны. Дело в том, что "китайский фактор" был основным драйвером роста цен на нефть в течение многих лет, поэтому замедление этого процесса может стать причиной пересмотра прогнозов по глобальному потреблению нефти в худшую сторону. Для нефтяных компаний это является тревожным сигналом. Расходы на разведку месторождений и последующую добычу нефти с каждым днем растут. За последние пять лет добывающие компании постоянно повышали свои расходы. Однако доходы компаний не увеличивались, и это стало основной проблемой данного сектора. На конференции в Хьюстоне в начале текущего года руководители нефтяных компаний заявляли о тяжелом положении отрасли. "Все мы сталкиваемся с новыми реалиями и давлением. Трудовые и капитальные затраты выросли вдвое за последнее десятилетие", - заявил Джон Уотсон, генеральный директор компании Chevron. Он также добавил, что многие компании теряют деньги, если цены на нефть оказываются ниже $100 за баррель. До недавнего времени компании допускали рост затрат на добычу, поскольку вслед за расходами росли цены на нефть, однако в последние годы цены болтаются у отметки $100 за баррель. Это свидетельствует о том, что если цены на нефть в скором времени значительно не вырастут, нефтедобывающую отрасль ждет серьезная встряска. Компании с высоким уровнем долга будут вытеснены из бизнеса, а другие будут вынуждены сокращать добычу и разведку, что рано или поздно спровоцирует рост цен на нефть.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть с поставкой в сентябре сейчас торгуются на $95,66 за баррель. Сырая нефть, скорее всего, найдет поддержку на 95,26 и сопротивление на 98,58. Индекс на нефть марки Brent с поставкой в октябре изменился на 0,39% и торгуется на уровне $102,54 за баррель.