Азиатские рынки выросли, Nikkei обновил 15-летний рекорд

Сегодня азиатские индексы закончили день ростом. Сенсация дня — японский Nikkei, который прибавил 1,1% и впервые за последние 15 лет торговался выше отметки в 20000 пунктов. MSCI Asia Pacific вырос на 0,6%; Hang Seng прибавил 0,3%; Shanghai Composite окреп на 2,4%. И только австралийский S&P/ASX 200 закончил день в минусе, опустившись на 0,6%.

Причина очередного роста японского индекса, по мнению экспертов, заключается в том, что в марте впервые за три года зафиксирован профицит баланса внешней торговли. Объем японского импорта в денежном выражении резко снизился, а ослабление иены против ряда основных валют помогло увеличить доходы от экспорта.



В среду выросли японские банки и брокерские компании: Nomura Holdings прибавил 4,5%; Mitsubishi UFJ Financial Group прибавила 3%.

Рост китайского рынка обусловлен высокими ожиданиями рынка: скорее всего, вырастут объемы стимулирования властями. Shanghai Composite сегодня обновил семилетний максимум. Выросли акции сырьевых и энергетических китайских компаний.