Золото подросло на слабом долларе

Золото вернуло потери нескольких предыдущих дней и в среду заходило на торгах выше $1200. Правда, в течение дня котировки желтого металла колеблются: к 11.27 мск тройская унция с поставкой в июне стоит $1 198,80. Спотовая цена заходила сегодня за отметку в 1 204,50, однако сейчас золото стоит $1 199,21.



«Сегодня золото плотно отслеживает движения доллара. На этой неделе нет больших экономических данных, поэтому внимание «золотых» инвесторов следует за греческой драмой», — говорит Роналд Люн, главный лидер Lee Cheong Gold Dealers (Гонконг). Сильное ралли на фондовых рынках, по его словам, сдерживает рынок золота. Тем временем, сегодня мы наблюдали подобное ралли: японский индекс Nikkei обновил свой 15-летний максимум.

Однако золото все же подросло на легком ослаблении доллара, греческих неопределенностях и слухах о росте китайских золотых запасов.