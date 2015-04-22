Американские индексы торговались разнонаправленно

Во вторник вышла разочаровывающая отчетность сразу от нескольких американских промышленных компаний, на фоне чего снизились Dow Jones Industrial Average (— 0,47%) и S&P 500 (— 0,15%).

Nasdaq Composite вырос на 0,39% на фоне новостей от фармацевтических компаний. Международный концерн Teva, самый крупный в мире поставщик дженериков, официально предложил приобрести фармацевтическую фирму Mylan за 40,1 млрд долларов. На этом фоне Mylan выросла на 8,9%.



В индексе S&P 500 снижением закончили день 7 из 10 отраслевых секторов. На падение нефтяных цен вполне ожидаемо отреагировали энергетические компании: Transocean стала дешевле на 5,5%; Chesapeake Energy Corp — на 4,8%.

DuPont довольно прилично отчиталась по итогам квартала, однако снизила прогноз на текущий год. Поэтому ее акции подешевели за вчерашний день на 3%. Travelers Corp подешевела на 4% из-за неудачной отчетности.

Обвал дня продемонстрировала Harley Davidson, которая рухнула на 9,8% в результате ухудшения прогноза продаж на 2015 год.