Во вторник фондовая Европа выросла

Торги во вторник закончились в Старом Свете ростом. Stoхх Europe 600 завершил день ростом на 0,6%; FTSE 100 вырос на 0,15%; CAC 40 – на 0,1%; DAX – на 0,4%.

Вчера по результатам работы в I квартале отчитались SAP SE и Actelion Ltd, которые показали результаты выше прогнозных. В итоге SAP прибавила 2,3%, а Actelion 0 5,2%.



Противоречивая информация поступает касательно греческого кризиса: с одной стороны, договоренности еще не достигнуты, но с другой — председатель Еврогруппы в интервью заявил, что прогресс есть, и надежда тоже. Эксперты говорят, что ослабление евро хорошо сказывается на крупных европейских корпорациях-экспортерах, вызвав волну хорошей отчетности за I квартал. Было зафиксировано и понижающее давление на рынок: индекс ожиданий ZEW по поводу экономики Германии оказался ниже прогнозных и снизился впервые за шесть месяцев.

Хорошо отчитались также L'Oreal SA (+0,5%), Publicis Groupe SA (+6,2%). А вот Rio Tinto потеряла 2,2% капитализации из-за снизившегося количества железной руды в течение первого квартала.



