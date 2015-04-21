Азиатские фондовые площадки торговались сегодня в плюсе

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в плюсе: выросли котировки ценных бумаг японских экспортеров и подорожали китайские бумаги в Гонконге.

По итогам дня Nikkei прибавил 1,4%, Hang Seng вырос на 2,8%, Shanghai Composite окреп на 1,8%, S&P/ASX увеличился на 0,7%.

Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона прибавил 1%.



По итогам сегодняшних торгов заметно прибавили в цене бумаги китайских компаний, торгуемые в Гонконге. Их индекс Hang Seng China Enterprises прыгнул вверх на 3%. Эксперты предполагают, что акции китайских компаний в Гонконге по-прежнему считаются недооцененными и поэтому котировки их растут: участники рынка ждут, когда они начнут нагонять свою шанхайскую стоимость.

China Merchant Bank и Bank of China выросли на 4%. China Mobile объявила о росте количества клиентов и на этой информации подскочила на 7,5%.

Против доллара снова подешевела иена, в результате чего вырос Nikkei: экспортеры, чьи акции в основном его и составляют, обычно выигрывают при подорожании доллара. Toyota Motor Corp выросла на 2,2%; Nissan Motor Corp – на 2,4%.