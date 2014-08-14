Евро поднялся после данных по ВВП

В четверг евро торгуется около девятимесячных минимумов после выхода данных, которые показали, что экономика еврозоны стагнировала во втором квартале.

Пара EUR/USD выросла на 0,10% до 1,3376 после максимума 1,3396, достигнутого в начале сессии.

Евро вырос после того, как предварительные данные отметили, что ВВП зоны евро показал отсутствие роста за три месяца по июнь. Экономисты ожидали, что экономика расширится на 0,1%.

Доллар стабилен по отношению к иене, пара USD/JPY торгуется на 102,44, но снизился против швейцарского франка, пара USD/CHF опустилась на 0,14% до 0,9061.

Фунт на четырехмесячных минимумах, пара GBP/USD находится на значении 1,6684.