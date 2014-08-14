Рубль на Московской бирже укрепился к доллару и евро на фоне заявлений Путина в Крыму, рынок акций растет в пределах 1,35 проц

МОСКВА, 14 августа. /ИТАР-ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 14:25 мск четверга снизился на 10 копеек до 35,90 рубля по сравнению с уровнем закрытия вчерашнего дня, хотя в начале торгов курс американской валюты достигал отметки 36,07 рубля.

Евро подешевел к рублю на 12 копеек, таким образом курс европейской валюты составил 48,03 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, уменьшилась на 10 копеек и составила 41,36 рубля.

Индекс ММВБ вырос к этому часу на 0,75 проц до уровня 1409,17 пункта, индекс РТС - на 1,34 проц до 1237,17 пункта.

Укрепление рубля ускорилось после заявлений президента России Владимира Путина на встрече с депутатами Госдумы в Ялте. В частности, глава государства отметил, что российские санкции - не просто ответные меры, а способ поддержать отечественных производителей и открыть рынок для новых партнеров. "Это /санкции/ - не просто ответные меры. Это, в первую очередь, меры поддержки отечественных производителей, а также открытие наших рынков для тех стран и производителей, которые хотят сотрудничать с Россией и готовы к такому сотрудничеству", - сказал он.