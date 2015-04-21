Золото остается дешевле $1200

Во вторник утром золото остается ниже психологически важного уровня в $1200: на 9.14 мск тройская унция золота с поставкой в июне стоит $1 194,50. Спотовое золото на этот момент стоит $1 194,81.
«Рынки драгоценных
металлов снизились, потому что инвесторам
сейчас не нужна безопасная «гавань» в
золоте», — говорит аналитик ANZ
Виктор Тьянпирья. — «Аппетит к риску
улучшился, инвесторы движутся в сторону
американских и европейских ценных
бумаг». К тому же, вырос доллар, который
традиционно давит на золото. Греческий
кризис, казалось бы, должен был увеличить
интерес инвесторов к «убежищу» в виде
слитков, однако сила доллара и резкое
ралли на Уолл-стрит в понедельник
компенсируют эту опасность.
До 39,8 млн тройских унций выросли золотые резервы России, по заявлению ЦБ РФ. Регулятор купил еще 1 млн унций.
Инвесторы в драгметаллы рассматривают еще и физический спрос в Индии, где сегодня отмечается национальный праздник Akshaya Tritiya. Индийские жители считают, что это самый благоприятный день в году для покупки золота, поэтому поставки драгоценного металла к празднику сильно подросли.