Европейские индексы выросли в понедельник

Вчера европейские фондовые площадки благосклонно отреагировали на смягчение требований к коммерческим банкам Китая. Это предполагает, что в ближайшее время экономика Поднебесной будет хорошо простимулирована, а значит, увеличится интенсивность торговых операций с европейскими рынками.

Stoxx Europe 600 прибавил 0,8%, FTSE 100 вырос на 0,82%; САС 40 окреп на 0,86%. На 1,74 подпрыгнул DAX, немного отыграв падение по итогам прошлой недели.



В основном китайские новости подействовали на сырьевой сектор: в Европе очень оживились горнодобывающие компании. BHP Billiton и Rio Tinto увеличили котировки на 2,5% каждая.

Корпоративные новости тоже оказывали влияние на индексы. Tesco Plc подешевела на 0,7%: завтра она опубликует свою годовую отчетность за прошедший финансовый год, однако в прессу уже просочились слухи о том, что зафиксирован серьезный убыток.

HSBC Holdings, напротив, прибавил 2,3% капитализации после выгодной рекомендации от Goldman Sachs.

На 5,2% подпрыгнула цена акций Telenet Group Holding: бельгийская телекоммуникационная компания покупает подразделение своего нидерландского конкурента Royal KPN NV-Base за 1,33 млрд евро.