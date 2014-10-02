ЕЦБ находится под давлением угрозы дефляции еврозоны

Цены на промышленные товары в еврозоне продолжали падать в августе, снизившись еще на 0,1%. С августа 2013 года падение составило 1,4%. Единственным месяцем, в котором цены производителей чуть подросли, стал июнь. Это признак того, что Европа продолжает испытывать очень низкую инфляцию, которая угрожает ослабить ее экономику, и без того хрупкую.
Снижение цен
производителей предполагает, что
потребительские цены тоже вряд ли
вырастут в ближайшие месяцы. Европейская
статистика во вторник показала, что
ежегодный уровень инфляции снизился в
сентябре до 0,3% (с 0,4 в августе) — это
самый низкий уровень с октября 2009 года
и значительно ниже целевого уровня ЕЦБ,
который составляет чуть менее 2%.
Данные о ценах производителей несомненно принимаются сегодня в расчет членами управляющего совета ЕЦБ, которые встретились в Неаполе, чтобы решить, добавить ли к двум волнам стимулирования те меры, о которых было заявлено еще с июня.
Последовательный ряд слабой статистики увеличил давление на европейский регулятор, и он, скорее всего, будет вынужден начать крупномасштабную программу скупки гособлигаций (эта политика определяется как количественное смягчение).
Однако большинство аналитиков ожидает, что сегодня управляющий совет ЕЦБ воздержится от объявления этой программы и ограничится предоставлением подробной информации о том, как будет работать программа скупки ценных бумаг, поддержанных активами.
Во вторник источник издания Wall Street Journal, знакомый с вопросом, рассказал, что ЕЦБ рассматривает правила, которые позволили бы ему скупать некоторые бумаги, выпущенные греческими и кипрскими низкорейтинговыми банками.
Аналитик ожидают также, что во время своей конференции Марио Драги будет говорить о том, что возможность запуска программы количественного смягчения всё еще сохраняется.