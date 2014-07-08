В ОАЭ начали экспорт нового сорта нефти

Нефтяная корпорация эмирата Абу-Даби, где сосредоточены крупнейшие запасы черного золота ОАЭ, приступила к экспорту смеси Das Crude - новый сорт сырой нефти, сообщает информагентство WAM.

Недавно из морского порта острова Дас эмирата Абу-Даби в Японию отправился первый танкер, на борту которого — 640 тысяч баррелей смеси Das Crude. Эта смесь - сорт легкой нефти с минимальным содержанием серы, который является составной из марок Umm Shaif Crude и Lower Zakum Crude, в то же время соответствует всем международным стандартам качества.

ОАЭ намерены перерабатывать на острове Дас до 765 тысяч баррелей нефти ежедневно.