Анонс важных событий и макростатистики на неделю с 20 по 25 апреля

Наступившая неделя ознаменуется прежде всего волной квартальной отчетности от крупнейших американских корпораций. Многие эксперты говорят, что на рынки в первую очередь будет влиять она, и только потом уже инвесторы будут рассматривать макростатистику. Впрочем, и статистические данные тоже будут интересными.

Сегодня, в понедельник, центробанк Китая изменил норму резервного покрытия, существенно облегчив условия работы коммерческих банков. Предполагается, что это подстегнет рост второй экономики в мире.

В Германии опубликован индекс цен производителей, который оказался ниже прогнозов. Больше сегодня в еврозоне ничего интересного не произойдет, зато за океаном можно будет услышать много интересного: в 15.40 мск с речью выступит член FOMC Уильям Дадли, в 17.05 — глава Банка Канады Стивен Полоз, а в 19.30 — управляющий еще одним заокеанским банком, только уже с востока — глава Резервного Банка Канады, Гленн Стивенс.

Рынки ждут отчетности нескольких крупных корпораций: Halliburton, Hasbro, IBM, Morgan Stanley.

Завтра, во вторник, в Австралии будет опубликован протокол заседания по денежно-кредитной политике РБА.

В еврозоне ждут индекса текущих экономических условий ZEW в Германии и по еврозоне в целом.

В США будут опубликованы данные по индексу розничных продаж Redbook, а также важная для рынка информация о недельных запасах сырой нефти и бензина (по данным Американского института нефти). О результатах I квартала отчитаются, к примеру, DuPont, Harley Davidson, Yahoo!.

В среду, 22 апреля, крупная порция важной статистики поступит из Азиатско-Тихоокеанского региона: сальдо торгового баланса, цифры по импорту и экспорту из Японии, ИПЦ за первый квартал из Австралии.

В Европе с нетерпением ждут публикации протокола последнего заседания Банка Англии.

В США выйдет статистика по продажам на вторичном рынке жилья.

Об итогах первого квартала отчитаются Boeing, Coca-Cola, Facebook, McDonald's, eBay.

В четверг 23 апреля в Австралии будет опубликован индекс делового доверия, в Японии и Китае — индексы деловой активности в производственном секторе. Это важная для рынков информация, которая покажет темпы китайской экономики и эффективность программы количественного смягчения, которую проводит японский регулятор.

В Германии будет опубликован индекс потребительского климата. Еще европейские рынки ждут выхода индексов деловой активности в производственном секторе Германии, Франции и еврозоны в целом. Они покажут темпы восстановления европейской экономики. В Британии выйдет информация по объему розничных продаж за март.

Данные по рынку труда выйдут в США, а еще тут ждут критически важного показателя — продаж нового жилья за март. Если и он будет ниже прогноза, то это будет означать очередной диагностический признак замедления американской экономики.

Отчетность за первый квартал 2015 года опубликуют Amazon, Caterpillar, General Motors, Google, Microsoft, PepsiCo, Petrobras, Procter&Gamble, Starbucks.

В пятницу, 24 апреля, в Японии будет опубликован индекс активности во всех отраслях экономики. В Европе ждут немецкого индекса деловых ожиданий и индекса делового климата от IFO.

В США выпустят статистику по базовым заказам на товары длительного пользования.

Ожидается также отчетность American Airlines, Biogen Inc, Honda, Siemens.