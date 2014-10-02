EUR/USD: Евро растет перед встречей ЕЦБ

Сегодня пара EUR/USD остается под давлением плохих данных по производству в Германии в среду, именно они добавили сомнений в стабильности восстановления в регионе. В последний раз пара была на отметке 1,2628, а двухлетний минимум был во вторник — на уровне 1,2570.

Единая европейская валюта зависима от показателей инфляции в Европе, а потому слабые показатели вчера усилили давление на ЕЦБ, чтобы те запустили дополнительные меры для стимулирования экономики. Этим инвесторы надеются предотвратить угрозу дефляции перед ежемесячным заседанием, которое состоится сегодня ближе к вечеру.



Ранее отчет показал, что уровень годовой инфляции в еврозоне снизился в сентябре до пятилетнего минимума - 0,3%.

Инвесторы сейчас в «выжидательных» позициях, ждут пятничного отчета по занятости в американском несельскохозяйственном секторе. В среду ADP уже сообщила, что в прошлом месяце уровень занятости в частном секторе вырос на 213 тыс., что оказалось выше прогноза увеличения на 210 тыс. Так, в августе было создано 202 тыс. рабочих мест.