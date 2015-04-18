Нефть отошла от рекордов 2015 года, но Brent подскочила на 9,6% за неделю

Фьючерсы на «черное золото» отошли от максимумов за 2015 год в течение изменчивых торгов в пятницу. Однако по итогам недели еженедельный прирост стоимости Brent побил пятилетний рекорд скорости. «Дрожжами» для стремительного взлета на 9,6% послужили беспорядки на Ближнем Востоке и признаки снижения производства в США.

Июньский фьючерс на Brent остановился на отметке 63,71 доллара за баррель, WTI с поставкой в июне стоит сейчас $55,99.



Прирост стоимости в четверг вызван эскалацией конфликта в Йемене: воинские части, защищавшие месторождение Masila, оставили свои позиции. Впрочем, Йемен — не крупный производитель нефти, однако его географическое положение ставит под угрозу транспортное сообщение мира с основными экспортерами региона, в первую очередь — Саудовской Аравии.

Также на этой неделе на нефть давили опасения о потенциальном снижении добычи шельфовой нефти в США: количество работающих буровых установок падало рекордные 19 недель подряд. «Фьючерсные рынки работают на перспективу, и, как следствие, рынок увидел опасность снижения производства и значительную неопределенность», — говорит в своей записке для клиентов Джим Риттербуш, президент Ritterbush&Associates.

Цены получили поддержку и от трейдеров, которые закрывали короткие позиции, поощряемые сильными техническими факторами, по словам Роба Монтефаско, старшего нефтяного трейдера в Sucden Financial.

“Технически, Brent сейчас выглядит очень хорошо», — говорит он.

На этой неделе и Brent, и WTI ушли выше своих скользящих средних. 50-дневная средняя по Brent в пятницу поднялась выше 100-дневной ($58,18 против $57,90), и это бычье движение сформировало на графике так называемый «золотой крест». Это переводит 100-дневное среднее в ранг нового уровня поддержки.