Чем меньше угроз от войны в Ираке и Ливии, тем хуже чувствует себя нефть

Нефть эталонных сортов продолжает свое уверенное движение вниз. Новости, поступающие из ключевых для ее добычи регионов, не дают поводов для роста. Сентябрьские фьючерсы на европейскую нефть Brent дешевели в течение целой декады из прошедших тринадцати дней. Сейчас Brent находится ниже пятидесятидневной скользящей средней, и активность покупателей в понедельник была минимальной. Котировки неуклонно падают, и в ближайшее время цены дойдут до отметки 108,75.

Американский эталон WTI при этом достиг пятидесятидневной скользящей средней (103,37), в первый раз с 5 июня. Сейчас различие в цене между контрактами составляет уже $6,43.

Напомним, проблемы у эталона Brent начались на прошлой неделе с открытием двух крупнейших нефтяных порта Ливии (правительство и повстанцы договорились между собой об этом). Тем временем, в Ираке всё не гладко, но бои проходят на северо-востоке страны, не затрагивая южные регионы (а именно на юге страны добывается вся нефть, которая идет на экспорт). Таким образом, из цен медленно исчезает геополитическая составляющая, зато снова большое влияние забирает экономическая. И именно экономический фактор заставляет снижать котировки: ведь запасы нефти в США продолжают быть весьма внушительными, а добыча увеличилась до максимума за последние 32 года.