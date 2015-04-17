Из-за сбоя терминала Bloomberg Великобритания отложила размещение госбондов

Сегодня по
неизвестной причине по всему миру
отключились терминалы Bloomberg.
Трехчасовой сбой, который произошел
в 10.20 мск, затронул существенную часть
сети. В настоящий момент работа всей
сети восстановлена, и агентство приносит
клиентам свои извинения, однако это
происшествие резко ударило по участникам
торгов на всех мировых рынках. Терминалы
предоставляют финансовые данные в
реальном времени, очень важные для
бизнеса, а кроме того, Bloomberg
— это основная платформа торговли
государственными облигациями. В итоге
сегодняшнее размещение госбондов
Великобритании на общую сумму в 3 млрд
фунтов стерлингов было отложено. Все
выставленные заявки аннулировали и
перевыставили двумя часами позже.
Как пишут «Ведомости», один из сотрудников российской финансовой компании, Bloomberg используется при поиске контрагентов внебиржевых сделок. Аналитика и информация, графики, калькулятор сложных деривативных сделок — ко всему этому тоже сегодня был ограничен доступ корпоративных подписчиков Bloomberg, которых по всему миру насчитывается более 315 000. Доступ к системе обходится примерно в 1800 долларов ежемесячно.
Из-за отключения были отложены многие сделки, поэтому сбой сильно повлиял практически на все мировые рынки, изменив расклад ликвидности. Поэтому эксперты в очередной раз подчеркивают, насколько уязвима всемирная финансовая система.