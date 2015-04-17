Из-за сбоя терминала Bloomberg Великобритания отложила размещение госбондов

Сегодня по неизвестной причине по всему миру отключились терминалы Bloomberg. Трехчасовой сбой, который произошел в 10.20 мск, затронул существенную часть сети. В настоящий момент работа всей сети восстановлена, и агентство приносит клиентам свои извинения, однако это происшествие резко ударило по участникам торгов на всех мировых рынках. Терминалы предоставляют финансовые данные в реальном времени, очень важные для бизнеса, а кроме того, Bloomberg — это основная платформа торговли государственными облигациями. В итоге сегодняшнее размещение госбондов Великобритании на общую сумму в 3 млрд фунтов стерлингов было отложено. Все выставленные заявки аннулировали и перевыставили двумя часами позже.



Как пишут «Ведомости», один из сотрудников российской финансовой компании, Bloomberg используется при поиске контрагентов внебиржевых сделок. Аналитика и информация, графики, калькулятор сложных деривативных сделок — ко всему этому тоже сегодня был ограничен доступ корпоративных подписчиков Bloomberg, которых по всему миру насчитывается более 315 000. Доступ к системе обходится примерно в 1800 долларов ежемесячно.

Из-за отключения были отложены многие сделки, поэтому сбой сильно повлиял практически на все мировые рынки, изменив расклад ликвидности. Поэтому эксперты в очередной раз подчеркивают, насколько уязвима всемирная финансовая система.