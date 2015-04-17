Рубль упал на 3,7% после выхода экономических отчетов

«Рублевое ралли», похоже, уже закончилось — в пятницу вечером курс рубля упал более чем на 3,7% против доллара и евро. При этом нефтяные котировки находятся на очень привлекательных отметках, считают эксперты. Рубль сегодня мог уронить центробанк, который начал риторику ужесточения условий для банков — он усложняет доступ к валютному фондированию. Плюс инвесторы начали думать о возможном снижении ключевой ставки уже на апрельском заседании.

В пятницу после выхода российских экономических отчетов рубль резко пошел вниз. Так, к 16:35 мск пара USD/RUB поднялась до уровня 51,759, а EUR/RUB — до отметки 55,66. "В какой-то мере это реакция на Набиуллину, а в какой-то - фиксация прибыли и выход из рубля", - считает дилер крупного российского банка.

Сегодня вышли экономические отчеты о состоянии российской экономики в прошлом месяце. Так, в марте в стране выросла безработица — до уровня 5,9%, как и прогнозировали аналитики. Индекс цен производителей поднялся до 13% вместо прогнозируемых 8,5% - в годовом отношении, и вырос до 5,5% - в месячном отношении. Однако, объем розничных продаж в России в марте снизился до -8,7% вместо прогнозных 9%.

Вчера глава центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что укрепление рубля позволит регулятору снизить ключевую ставку, а рубль уже достиг равновесного значения. Совет директоров центробанка состоится 30 апреля, большинство участников рынка ждет снижения текущей ключевой ставки.

"ЦБ дал понять, что падение доллара ниже 50 рублей излишне. Теперь эта отметка будет выступать нижней границей торгового диапазона, верхней же - технический уровень 54 рубля за доллар, прорыв которого способен развернуть тенденции на рынке в сторону укрепления валюты", - считает Игорь Акиньшин из Альфа-банка.

Пик апрельского фискального периода приходится на 27-28 апреля, когда пройдут расчеты по НДПИ, НДС, налогу на прибыль и акцизам.