Азия выросла за неделю. Кроме Японии

Внутренние новостные поводы позволили фондовой Азии закончить неделю в «зеленой зоне».

И только Япония не последовала примеру коллег: Nikkei потерял 1,2% только за пятницу, а за неделю он снизился на 1,3%. Дело в том, что в апреле начался новый финансовый год, и инвесторы ждут прогнозов и отчетности компаний. Традиционно для Японии, прогнозы очень осторожны, ими и сдерживаются колебания Nikkei.



KOSPI прибавил в пятницу 0,17%, а за неделю — 2,6%, и это рекорд недельного роста за 11 месяцев. Samsung Electronics, правда, подешевела на 1,8%: инвесторы фиксируют прибыль прошедшей недели.

Hang Seng упал на 0,3% в пятницу, но за неделю подпрыгнул на 1,4%.

Но настоящие чудеса показывает Shanghai Composite, который прибавил в пятницу 2,2%, а за неделю вырос на 6,3%. Это уже седьмая подряд неделя роста китайского индекса.