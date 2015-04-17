Нефть дешевеет на увеличении производства ОПЕК

Цены на нефть Brent потеряли более доллара к утру пятницы, закончив ралли начала недели. На момент 8.42 мск майские фьючерсы на Brent стоят 63,48 $, WTI с поставкой в мае снизилась до $56,17. Причиной снижения стало заявление ОПЕК об увеличении производства в марте на 810 000 баррелей в сутки. Это добавило на рынки глобального переизбытка предложения.

Технический аналитик Reuters Ван Тао прогнозирует, что Brent и дальше будет падать примерно до $61,20 за баррель, прежде чем найти поддержку на рынке.



Джейми Уэбстер, аналитик IHS в Вашингтоне и эксперт ОПЕК, говорит: «Стратегия ОПЕК заключается в том, чтобы оказать давление на производителей с высокой себестоимостью добычи (в частности, на нефтедобывающие компании на американских сланцах). Эта стратегия работает, причем отдельные члены картеля сейчас просто производят столько нефти, сколько они могут, выжимая из своих скважин максимум».

Отчет ОПЕК усиливает среди некоторых экспертов ощущение, что крупные производители стремятся заполнить свои доли рынка перед лицом потенциального роста иранского экспорта.