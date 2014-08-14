Обзор финансово-экономической прессы: Продажи жилья в Китае упали на рекордные 28% за месяц

The New York Times



Украинский кризис наносит урон немецкой экономике - локомотиву еврозоны

"Важный отчет о состоянии экономики еврозоны на этой неделе, видимо, продемонстрирует, что экономический рост во втором квартале испытывает застой на фоне колебаний объема производства в Германии, что подтверждает оценку многих аналитиков, согласно которой долговременное восстановление остается недоступным для региона", - пишет The New York Times. Экономисты ожидают, что ВВП валютного блока 18 стран вырастет на 0,1% во втором квартале по сравнению с первым, соответствуя годичному темпу роста в 0,4%, уточняет автор статьи Дэвид Джолли.

РБК-Daily

BofA Merrill Lynch оценил потери российской экономики из-за санкций в $1 трлн

Инвестиционный банк Bank of America Merrill Lynch оценил возможные последствия для России от введенных Западом санкций: месторождения могут лишиться $500 млрд прямых инвестиций, экономика - мультипликативного эффекта в $300 млрд, а бюджет потеряет $27-65 млрд. Такой вывод сделан в докладе банка (имеется в распоряжении РБК), где аналитики Bank of America Merrill Lynch рассмотрели возможный эффект санкций.

Промышленность ЕС внезапно сократила выпуск товаров

Промышленность Евросоюза вопреки ожиданиям аналитиков вновь сократила объемы производства. В июне 2014 года, как сообщает Евростат, объемы промпроизводства в 18 странах еврозоны сократились по сравнению с маем на 0,3%, в целом по ЕС - на 0,1%. Снижение оказалось неожиданным для большинства экспертов: ранее аналитики заявляли, что в июне объемы промпроизводства в странах еврозоны вырастут на 0,3%, пишет Reuters.

Отели в Дубае стоят полупустые впервые за 18 лет

Загруженность отелей в Дубае в июле достигла рекордно низкого показателя за последние 18 лет - больше половины номеров пустует, сообщает Bloomberg. В городе появляется все больше гостиничных номеров, при этом спрос на них снижается, отмечают эксперты исследовательской компании STR Global. Показатель упал на 11,8 процентного пункта по сравнению с прошлым годом, до 45,4%. Такой низкой загруженности компания не наблюдала никогда с тех пор, как начала вести статистику по рынку в Дубае.

Продажи жилья в Китае упали на рекордные 28% за месяц

Продажи жилья в Китае упали на 28% в июле - это самое крупное падение за месяц в этом году, сообщает Bloomberg. При этом в июне, напротив, наблюдался рост на 33% на фоне снижения цен девелоперами. Однако этого оказалось мало для стабилизации рынка. Эксперты объясняют нынешнюю ситуацию, в частности, строгими правилами выдачи ипотечных кредитов, которые банки пока не намерены упрощать.