Доллар на коне. Иена, фунт и евро - на конюшне.

Евро
«бродит» вокруг своего девятимесячного
минимума, и сегодняшние данные по
европейскому ВВП вряд ли добавят
оптимизма единой валюте. А если еще и
темпы инфляции будут снижаться дальше
— угроза дефляции в Еврозоне обретет
не только четкие очертания, но и
осязаемость, и даже запах. EUR/USD отошел
вверх от поддержки 1,3330, но если статистика
выйдет неутешительная (что наиболее
вероятно), то пара может упасть к 1,3300 и
еще ниже.
Иена на упавшем ВВП добралась до минимального уровня против доллара. USD/JPY растет и тестирует сопротивление 102,45. Аналитик предсказывают дальнейший рост до 102,90.
Сильное падение фунта к доллару объясняется слабыми данными по рынку занятости, зарплатам, инфляционному отчету — словом, фунт тоже неважно себя чувствует. GBP/USD тестирует поддержку 1,6700, сопротивление — на 1,6920.