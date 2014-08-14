Доллар на коне. Иена, фунт и евро - на конюшне.

Евро «бродит» вокруг своего девятимесячного минимума, и сегодняшние данные по европейскому ВВП вряд ли добавят оптимизма единой валюте. А если еще и темпы инфляции будут снижаться дальше — угроза дефляции в Еврозоне обретет не только четкие очертания, но и осязаемость, и даже запах. EUR/USD отошел вверх от поддержки 1,3330, но если статистика выйдет неутешительная (что наиболее вероятно), то пара может упасть к 1,3300 и еще ниже.



Иена на упавшем ВВП добралась до минимального уровня против доллара. USD/JPY растет и тестирует сопротивление 102,45. Аналитик предсказывают дальнейший рост до 102,90.

Сильное падение фунта к доллару объясняется слабыми данными по рынку занятости, зарплатам, инфляционному отчету — словом, фунт тоже неважно себя чувствует. GBP/USD тестирует поддержку 1,6700, сопротивление — на 1,6920.