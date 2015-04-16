Япония стала крупнейшим иностранным держателем казначейских облигаций США

В настоящее время Япония является самым крупным иностранным держателем казначейских ценных бумаг США, превосходя по объемам Китай. Такие выводы делает издание USA Today, основываясь на отчетах отдела казначейства. По состоянию на конец февраля Япония держала государственные ценные бумаги США на $1,224.4 млрд, по сравнению с $1,210.8 млрд годом ранее. Китай держит облигаций на $1,223.7 млрд (годом ранее - $1,272.9 млрд).

Низкие процентные ставки во всем мире сделали Treasuries чрезвычайно популярными. В Японии правительственные 10-летние облигации имеют доходность 0,32%, по сравнению с доходностью в 1,89% у 10-летних американских гособлигаций. Немецкие 10-летние бумаги приносят только 0,11%, по данным FactSet.

Американские трежерис станут еще более популярными, если Федеральная резервная система повысит краткосрочные процентные ставки чуть позже в этом году, как и ожидается. Краткосрочные ставки в Швейцарии, Швеции, Японии и большинстве стран Европы уже являются отрицательными.

Страны, которые покупают большое количество казначейских облигаций, часто имеют другую цель: снизить стоимость своей валюты по отношению к доллару. Движение иены вниз, например, делает японский импорт дешевле в США, а американский экспорт более дорогим в Японию.

Китай, однако, был вынужден недавно продать часть своих резервов, чтобы поддержать свою валюту. Народный банк Китая потратил $231 млрд в прошлом месяце, чтобы поддержать китайский юань, пишет The Wall Street Journal.

Иностранцы владеют около 47% от $13,1 трлн американских долговых облигаций. Большинство этих облигаций принадлежит американским инвесторам, пенсионным фондам и Федеральной резервной системе. Еще $5,1 трлн федерального долга вложены в межправительственные холдинги, в основном в ценные бумаги, принадлежащие целевому фонду Social Security.