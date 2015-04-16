Золото продолжает рост

В четверг золото выросло дальше $1200 за унцию, поднимаясь вторую сессию подряд. В 10.07 мск июньский фьючерс на золото стоит 1 204,50 доллара за унцию.

Причина роста — ослабление доллара США и слабая статистика по промпроизводству в США. Вот уже третью сессию доллар падал по отношению к корзине валют, и сегодня серьезно проиграл сырьевым валютам во главе с канадским долларом. Ослабление доллара делает золото дешевле для держателей других валют и повышает его привлекательность в качестве инструмента хеджирования.



Золото получило поддержку еще и от опубликованной статистики по промпроизводству в США. Цифры показали самый глубокий спад более чем за 2,5 года по причине резкого сокращения нефтедобывающей активности. Это очередной признак того, что подъем процентной ставки ФРС может быть отложен до конца 2015 года. В свою очередь, любая задержка подъема может повысить спрос на слитки.

Аналитик HSBC Джеймс Стил говорит, что укрепление золота может продолжится после перехода через психологически важный уровень в $1200. Тем не менее, он допускает и то, что цена может столкнуться с чрезвычайным упрямством этого уровня. Хьюи Ли, аналитик Philip Futures, предполагает, что цена на золото в краткосрочной перспективе будет вращаться вокруг этой отметки в попытке установить новые уровни поддержки и сопротивления.