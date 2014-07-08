К чему стремятся основные валютные пары

Здесь собран дайджест информации о том, как формируются ближайшие целевые уровни по основным парам, согласно мнению аналитиков.

EUR/USD

Эта пара сейчас «гуляет» вокруг отметки 1,3600. Среднесрочная перспектива для евро трактуется как ослабление к доллару к пункту 1,3550. А вот краткосрочные прогнозы говорят о том, что продолжится рост (в целях коррекции) к отметке 1,3650.

GBP/USD

Эта валютная пара сейчас, несмотря на отличное самочувствие фунта, переживает коррекционное снижение. Сейчас «окно», в котором эта пара показывается, ограничено диапазоном 1,7100 — 1,7150. Вполне возможно, что через час, когда выйдут данные о промышленном производстве в Британии, пара скорректируется еще серьезнее. Может быть, фунт ослабится до 1,7000, но это перспектива краткосрочная. Всё показывает уверенный рост британской экономики, поэтому среднесрочная перспектива оценивается как достижение диапазона 1,7200 — 1,7260.

USD/JPY

Сегодня эта пара ушла от целевого уровня 101,70. Если это коррекционное движение будет продолжено, то есть вероятность, что доллар «уползет» к 101,30. А вот среднесрочная перспектива вполне радужна: промежуточная отметка 102,00 и 102,30, и даже попытка пробить уровень сопротивления 102,70.