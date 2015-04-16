Visa сама себе усложняет переход на процессинг НСПК

Газета «Коммерсантъ» сообщает сегодня, что международная платежная система Visa обещает полностью перевести транзакции по российским картам на процессинг Национальной системы платежных карт только к третьему кварталу 2015 года. Документ, в котором об этом сказано, НСПК направила российским банкам в четверг 16 апреля.

Почему происходит такое затягивание сроков, в Visa не уточняют. При этом в документе есть описание новой схемы перевода Visa на процессинг НСПК, по которой разрешения на проведение операции по той или иной карте будет давать сама МПС, а расчеты между участниками операции будет проводить уже НСПК.

Экономисты, в свою очередь, забили тревогу, потому что подобное разделение авторизации и клиринга между Visa и НСПК может стать причиной неудобств для банков и для держателей карт. Также из соображений безопасности обычно все операции проводятся в рамках одной и той же платежной системы.

В НСПК говорят, что планируют исключить такую двойственность после 31 мая, когда все банки подключатся к системе. Источник в НСПК заявил, что «все авторизационные запросы и весь обмен клиринговыми сообщениями будут осуществляться через НСПК».

Напомним, что в начале апреля центробанк пообещал, что Visa сможет избежать оплаты страхового взноса (около $400 млн), если полностью переведет внутрироссийский процессинг в НСПК до 30 апреля. К слову, MasterCard сделала это намного раньше сроков.