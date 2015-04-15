Евро падает перед объявлением итогов заседания ЕЦБ

К 14:49 мск пара EUR/USD упала до отметки 1,0594 (снижение на 0,59%) с уровня закрытия 1,0655. По мнению аналитиков, европейская валюта теряет позиции из-за очередного заседания Европейского центрального банка.

Сегодня проходит заседание ЕЦБ, на котором объявили решение по поводу ставок. Согласно данным информационных порталов, регулятор оставил ставки на прежнем низком уровне в 0,05%, как и ожидали аналитики. Что касается других ставок, то экономисты прогнозируют ставку по депозитам на уровне -0,2%, маржинальную ставку — на отметке 0,3%.

"Нереалистично ожидать каких-либо изменений в программе выкупа активов так быстро. Во всяком случае, ЕЦБ, скорее всего, повторит, что его действия зависят от статданных", — считает стратег Commerzbank в Лондоне Питер Кинселла.

Инвесторы ожидают, что ЕЦБ на заседании сегодня поднимет ключевые вопросы, среди которых программа количественного смягчения, дефляция в зоне евро, динамика ВВП стран еврозоны. В 15:30 мск в среду начнется пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, которая обычно сильно влияет на курс евро.