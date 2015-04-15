Dow Jones Newswires

среда, 15.04.2015 г.
ЛОНДОН, 15 апреля. (Dow Jones). Скользящие графики на 24 часа:
|Котировки спот:
|EUR/USD
|USD/JPY
|GBP/USD
|USD/CHF
|Спот на 06.07 GMT
|1.0627
|119.63
|1.4754
|0.9744
|Трехдневный тренд
|Боковой тренд
|Вниз
|Вверх
|Вниз
|Недельный тренд
|Вниз
|Боковой тренд
|Вниз
|Боковой тренд
|200-дн. скол.ср
|1.1987
|114.45
|1.5601
|0.9475
|3-е сопротивление
|1.0716
|120.22
|1.4885
|0.9862
|2-е сопротивление
|1.0662
|120.12
|1.4820
|0.9795
|1-е сопротивление
|1.0651
|119.84
|1.4800
|0.9755
|Точка разворота*
|1.0632
|119.55
|1.4727
|0.9730
|1-я поддержка
|1.0595
|119.41
|1.4675
|0.9720
|2-я поддержка
|1.0575
|119.07
|1.4605
|0.9672
|3-я поддержка
|1.0520
|118.71
|1.4568
|0.9635
EUR/USD в течение дня: Сопротивление на 1,0713/16 ограничивает пространство для восстановления с минимума понедельника 1,0520. Отдельное сопротивление на 1,0716 на графике рыночного профиля (MP) прошлой недели расположено рядом с минимумом бывшего торгового диапазона пары 1,0713. На прошлой неделе пара упала ниже 1,0713, что завершило "двойную вершину" на недавно достигнутых пиках 1,1052/36, создав целевой уровень снижения на 1,0374. Достижение этого уровня будет означать падение до новых 12-летних минимумов ниже минимума 16 марта 1,0457. Район сопротивления 1,0713/16 вновь окажется в зоне досягаемости при четком прорыве выше 1,0662.
EUR/USD на недельном графике: Нисходящий тренд.
USD/JPY в течение дня: Восстановление с минимума вторника 119,07 препятствует завершению медвежьей фигуры продолжения "флаг". Восстановление пары консолидирует резкое падение с пика понедельника 120,84, и минимум 119,07 будет оставаться уязвимым, пока сопротивление на 119,84 и 120,12 ограничивает пространство для роста. Порыв уровня 119,41 откроет дорогу к минимуму 119,07, угрожая падением к минимумам фигуры "флаг" на 118,71 и 118,33.
USD/JPY на недельном графике: Боковой тренд.
GBP/USD в течение дня: В рамках отскока от почти 5-летнего минимума понедельника 1,4568 пара пытается закрепиться выше 1,48. Но ее динамика является консолидацией волны снижения с максимума прошлой недели 1,4980, и это падение завершило фигуру продолжения "медвежий вымпел" на дневном графике, что отдало медведям контроль над ситуацией в более долгосрочной перспективе. Это позволяет предположить, что минимум 1,4568 будет оставаться уязвимым, пока сопротивление на 1,4885 ограничивает пространство для роста. Прорыв поддержки на 1,4675 и 1,4605 откроет дорогу к минимуму 1,4568, а рассчитанный целевой уровень фигуры "вымпел" располагается на 1,4287.
GBP/USD на недельном графике: Нисходящий тренд.
USD/CHF в течение дня: Пара восстановилась с 0,9672 во вторник и нацелена на сопротивление 0,9755. Но для завершения волны снижения с максимума понедельника 0,9862 инвесторам, ставящим на рост доллара, необходимо спровоцировать прорыв выше 0,9795. Внутриволновая поддержка на 0,9720 должна быть пробита, чтобы открыть дорогу к минимуму 0,9672 и нацелить пару на 0,9635.
USD/CHF на недельном графике: Боковой тренд.
|Котировки спот:
|EUR/GBP
|EUR/JPY
|EUR/CHF
|AUD/USD
|Спот на 06.07 GMT
|0.7205
|127.17
|1.0360
|0.7592
|Трехдневный тренд
|Вниз
|Боковой тренд
|Боковой тренд
|Вниз
|Недельный тренд
|Боковой тренд
|Вниз
|Вниз
|Боковой тренд
|200-дн. скол. ср.
|0.7671
|136.53
|1.1337
|0.8316
|3-е сопротивление
|0.7265
|128.55
|1.0450
|0.7650
|2-е сопротивление
|0.7245
|128.15
|1.0410
|0.7634
|1-е сопротивление
|0.7220
|127.63
|1.0385
|0.7615
|Точка разворота*
|0.7208
|126.99
|1.0347
|0.7610
|1-я поддержка
|0.7183
|126.95
|1.0330
|0.7552
|2-я поддержка
|0.7155
|126.35
|1.0297
|0.7533
|3-я поддержка
|0.7135
|126.08
|1.0250
|0.7500
EUR/GBP в течение дня: "Двойная вершина" на дневном графике указывает на то, что в ближайшие сессии можно ожидать ослабления пары до 0,7061. Торговый диапазон понедельника полностью включал в себя торговый диапазон предыдущего торгового дня, причем торги завершились на негативной территории, и это подтвердило недавно достигнутые максимумы 0,7385/0,7379. При этом пик 25 марта 0,7385 может стать бычьей неудачей. Прорыв минимума вторника 0,7183 спровоцирует ослабление до 0,7155, а падение ниже этого уровня подтвердит бычью неудачу. Сопротивление на 0,7220 и 0,7245 защищает максимум понедельника 0,7265.
EUR/GBP на недельном графике: Боковой тренд.
EUR/JPY в течение дня: Пара во вторник не пробила 22-месячный минимум 126,08, что указывает на пространство для коррекционного восстановления. Минимум 126,08 является базой импульсивной волны снижения с максимума 6 апреля 131,30, и сопротивление на 127,63 является ближайшим целевым уровнем. Рост выше 127,63 откроет дорогу к 128,15 и 128,55, хотя на графике рыночного профиля (MP) 9 апреля есть отдельное сопротивление на 128,87, которое ограничивает риск коррекционного роста. Минимум 126,08 защищен уровнями 126,95 и 126,35.
EUR/JPY на недельном графике: Нисходящий тренд.
EUR/CHF в течение дня: Пара продемонстрировала впечатляющее восстановление с 10-недельного минимума 1,0297, достигнутого во вторник, и у нее есть пространство для коррекционного роста к 1,0410. Но в рамках противоречащего тренду роста паре необходимо подняться выше 1,0450, чтобы внутриволновой более низкий максимум 6 апреля 1,0495 был в зоне досягаемости. Минимум 1,0297 защищен уровнем 1,0330.
EUR/CHF на недельном графике: Нисходящий тренд.
AUD/USD в течение дня: Реакционный минимум 2 апреля 0,7533 остается уязвимым. Падение пары в понедельник ниже 0,7637 подтвердило пик 9 апреля 0,7741, и следует ожидать возобновления понижательного давления на минимумы "двойного дна" 0,7552/55 на 60-минутном графике. Прорыв 0,7552/55 подтвердит максимум вторника 0,7650, а также создаст минимальный целевой уровень падения на 0,7463. Это также будет угрожать продлением более масштабного нисходящего тренда до целевых уровней равенства волн 0,7345 и 0,7298. Только четкий прорыв выше 0,7650 позволит усомниться в негативных перспективах австралийского доллара. Уровень 0,7650 защищен уровнем 0,7634.
AUD/USD на недельном графике: Боковой тренд.
*Точка разворота рассчитывается как сумма максимума, минимума и уровня закрытия, деленная на три.
- Автор Francis Bray, главный технический аналитик Dow Jones по Европе; francis.bray @ dowjones.com;