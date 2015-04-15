Dow Jones Newswires

среда, 15.04.2015 г.

Рост пары евро/доллар США ограничен, британский фунт восстанавливается

ЛОНДОН, 15 апреля. (Dow Jones). Скользящие графики на 24 часа:

Котировки спот: EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF Спот на 06.07 GMT 1.0627 119.63 1.4754 0.9744 Трехдневный тренд Боковой тренд Вниз Вверх Вниз Недельный тренд Вниз Боковой тренд Вниз Боковой тренд 200-дн. скол.ср 1.1987 114.45 1.5601 0.9475 3-е сопротивление 1.0716 120.22 1.4885 0.9862 2-е сопротивление 1.0662 120.12 1.4820 0.9795 1-е сопротивление 1.0651 119.84 1.4800 0.9755 Точка разворота* 1.0632 119.55 1.4727 0.9730 1-я поддержка 1.0595 119.41 1.4675 0.9720 2-я поддержка 1.0575 119.07 1.4605 0.9672 3-я поддержка 1.0520 118.71 1.4568 0.9635

EUR/USD в течение дня: Сопротивление на 1,0713/16 ограничивает пространство для восстановления с минимума понедельника 1,0520. Отдельное сопротивление на 1,0716 на графике рыночного профиля (MP) прошлой недели расположено рядом с минимумом бывшего торгового диапазона пары 1,0713. На прошлой неделе пара упала ниже 1,0713, что завершило "двойную вершину" на недавно достигнутых пиках 1,1052/36, создав целевой уровень снижения на 1,0374. Достижение этого уровня будет означать падение до новых 12-летних минимумов ниже минимума 16 марта 1,0457. Район сопротивления 1,0713/16 вновь окажется в зоне досягаемости при четком прорыве выше 1,0662.

EUR/USD на недельном графике: Нисходящий тренд.

USD/JPY в течение дня: Восстановление с минимума вторника 119,07 препятствует завершению медвежьей фигуры продолжения "флаг". Восстановление пары консолидирует резкое падение с пика понедельника 120,84, и минимум 119,07 будет оставаться уязвимым, пока сопротивление на 119,84 и 120,12 ограничивает пространство для роста. Порыв уровня 119,41 откроет дорогу к минимуму 119,07, угрожая падением к минимумам фигуры "флаг" на 118,71 и 118,33.

USD/JPY на недельном графике: Боковой тренд.

GBP/USD в течение дня: В рамках отскока от почти 5-летнего минимума понедельника 1,4568 пара пытается закрепиться выше 1,48. Но ее динамика является консолидацией волны снижения с максимума прошлой недели 1,4980, и это падение завершило фигуру продолжения "медвежий вымпел" на дневном графике, что отдало медведям контроль над ситуацией в более долгосрочной перспективе. Это позволяет предположить, что минимум 1,4568 будет оставаться уязвимым, пока сопротивление на 1,4885 ограничивает пространство для роста. Прорыв поддержки на 1,4675 и 1,4605 откроет дорогу к минимуму 1,4568, а рассчитанный целевой уровень фигуры "вымпел" располагается на 1,4287.

GBP/USD на недельном графике: Нисходящий тренд.

USD/CHF в течение дня: Пара восстановилась с 0,9672 во вторник и нацелена на сопротивление 0,9755. Но для завершения волны снижения с максимума понедельника 0,9862 инвесторам, ставящим на рост доллара, необходимо спровоцировать прорыв выше 0,9795. Внутриволновая поддержка на 0,9720 должна быть пробита, чтобы открыть дорогу к минимуму 0,9672 и нацелить пару на 0,9635.

USD/CHF на недельном графике: Боковой тренд.

Котировки спот: EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF AUD/USD Спот на 06.07 GMT 0.7205 127.17 1.0360 0.7592 Трехдневный тренд Вниз Боковой тренд Боковой тренд Вниз Недельный тренд Боковой тренд Вниз Вниз Боковой тренд 200-дн. скол. ср. 0.7671 136.53 1.1337 0.8316 3-е сопротивление 0.7265 128.55 1.0450 0.7650 2-е сопротивление 0.7245 128.15 1.0410 0.7634 1-е сопротивление 0.7220 127.63 1.0385 0.7615 Точка разворота* 0.7208 126.99 1.0347 0.7610 1-я поддержка 0.7183 126.95 1.0330 0.7552 2-я поддержка 0.7155 126.35 1.0297 0.7533 3-я поддержка 0.7135 126.08 1.0250 0.7500

EUR/GBP в течение дня: "Двойная вершина" на дневном графике указывает на то, что в ближайшие сессии можно ожидать ослабления пары до 0,7061. Торговый диапазон понедельника полностью включал в себя торговый диапазон предыдущего торгового дня, причем торги завершились на негативной территории, и это подтвердило недавно достигнутые максимумы 0,7385/0,7379. При этом пик 25 марта 0,7385 может стать бычьей неудачей. Прорыв минимума вторника 0,7183 спровоцирует ослабление до 0,7155, а падение ниже этого уровня подтвердит бычью неудачу. Сопротивление на 0,7220 и 0,7245 защищает максимум понедельника 0,7265.

EUR/GBP на недельном графике: Боковой тренд.

EUR/JPY в течение дня: Пара во вторник не пробила 22-месячный минимум 126,08, что указывает на пространство для коррекционного восстановления. Минимум 126,08 является базой импульсивной волны снижения с максимума 6 апреля 131,30, и сопротивление на 127,63 является ближайшим целевым уровнем. Рост выше 127,63 откроет дорогу к 128,15 и 128,55, хотя на графике рыночного профиля (MP) 9 апреля есть отдельное сопротивление на 128,87, которое ограничивает риск коррекционного роста. Минимум 126,08 защищен уровнями 126,95 и 126,35.

EUR/JPY на недельном графике: Нисходящий тренд.

EUR/CHF в течение дня: Пара продемонстрировала впечатляющее восстановление с 10-недельного минимума 1,0297, достигнутого во вторник, и у нее есть пространство для коррекционного роста к 1,0410. Но в рамках противоречащего тренду роста паре необходимо подняться выше 1,0450, чтобы внутриволновой более низкий максимум 6 апреля 1,0495 был в зоне досягаемости. Минимум 1,0297 защищен уровнем 1,0330.

EUR/CHF на недельном графике: Нисходящий тренд.

AUD/USD в течение дня: Реакционный минимум 2 апреля 0,7533 остается уязвимым. Падение пары в понедельник ниже 0,7637 подтвердило пик 9 апреля 0,7741, и следует ожидать возобновления понижательного давления на минимумы "двойного дна" 0,7552/55 на 60-минутном графике. Прорыв 0,7552/55 подтвердит максимум вторника 0,7650, а также создаст минимальный целевой уровень падения на 0,7463. Это также будет угрожать продлением более масштабного нисходящего тренда до целевых уровней равенства волн 0,7345 и 0,7298. Только четкий прорыв выше 0,7650 позволит усомниться в негативных перспективах австралийского доллара. Уровень 0,7650 защищен уровнем 0,7634.

AUD/USD на недельном графике: Боковой тренд.



*Точка разворота рассчитывается как сумма максимума, минимума и уровня закрытия, деленная на три.

- Автор Francis Bray, главный технический аналитик Dow Jones по Европе; francis.bray @ dowjones.com;







