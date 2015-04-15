Dow Jones Newswires
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Dow Jones Newswires

15 апреля 2015, 11:52
Yurii Chlek
Yurii Chlek
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среда, 15.04.2015 г. 
Рост пары евро/доллар США ограничен, британский фунт восстанавливается

ЛОНДОН,  15 апреля. (Dow Jones). Скользящие графики на 24 часа:


Котировки спот:EUR/USDUSD/JPYGBP/USDUSD/CHF
Спот на 06.07 GMT1.0627119.631.47540.9744
Трехдневный трендБоковой трендВнизВверхВниз
Недельный трендВнизБоковой трендВнизБоковой тренд
200-дн. скол.ср1.1987114.451.56010.9475
3-е сопротивление1.0716120.221.48850.9862
2-е сопротивление1.0662120.121.48200.9795
1-е сопротивление1.0651119.841.48000.9755
Точка разворота*1.0632119.551.47270.9730
1-я поддержка1.0595119.411.46750.9720
2-я поддержка1.0575119.071.46050.9672
3-я поддержка1.0520118.711.45680.9635

   EUR/USD в течение дня: Сопротивление на 1,0713/16 ограничивает пространство для восстановления с минимума понедельника 1,0520. Отдельное сопротивление на 1,0716 на графике рыночного профиля (MP) прошлой недели расположено рядом с минимумом бывшего торгового диапазона пары 1,0713. На прошлой неделе пара упала ниже 1,0713, что завершило "двойную вершину" на недавно достигнутых пиках 1,1052/36, создав целевой уровень снижения на 1,0374. Достижение этого уровня будет означать падение до новых 12-летних минимумов ниже минимума 16 марта 1,0457. Район сопротивления 1,0713/16 вновь окажется в зоне досягаемости при четком прорыве выше 1,0662.

   EUR/USD на недельном графике: Нисходящий тренд.

   USD/JPY в течение дня: Восстановление с минимума вторника 119,07 препятствует завершению медвежьей фигуры продолжения "флаг". Восстановление пары консолидирует резкое падение с пика понедельника 120,84, и минимум 119,07 будет оставаться уязвимым, пока сопротивление на 119,84 и 120,12 ограничивает пространство для роста. Порыв уровня 119,41 откроет дорогу к минимуму 119,07, угрожая падением к минимумам фигуры "флаг" на 118,71 и 118,33.

   USD/JPY на недельном графике: Боковой тренд.

   GBP/USD в течение дня: В рамках отскока от почти 5-летнего минимума понедельника 1,4568 пара пытается закрепиться выше 1,48. Но ее динамика является консолидацией волны снижения с максимума прошлой недели 1,4980, и это падение завершило фигуру продолжения "медвежий вымпел" на дневном графике, что отдало медведям контроль над ситуацией в более долгосрочной перспективе. Это позволяет предположить, что минимум 1,4568 будет оставаться уязвимым, пока сопротивление на 1,4885 ограничивает пространство для роста. Прорыв поддержки на 1,4675 и 1,4605 откроет дорогу к минимуму 1,4568, а рассчитанный целевой уровень фигуры "вымпел" располагается на 1,4287.

   GBP/USD на недельном графике: Нисходящий тренд.

   USD/CHF в течение дня: Пара восстановилась с 0,9672 во вторник и нацелена на сопротивление 0,9755. Но для завершения волны снижения с максимума понедельника 0,9862 инвесторам, ставящим на рост доллара, необходимо спровоцировать прорыв выше 0,9795. Внутриволновая поддержка на 0,9720 должна быть пробита, чтобы открыть дорогу к минимуму 0,9672 и нацелить пару на 0,9635.

   USD/CHF на недельном графике: Боковой тренд.


Котировки спот:EUR/GBPEUR/JPYEUR/CHFAUD/USD
Спот на 06.07 GMT0.7205127.171.03600.7592
Трехдневный трендВнизБоковой трендБоковой трендВниз
Недельный трендБоковой трендВнизВнизБоковой тренд
200-дн. скол. ср.0.7671136.531.13370.8316
3-е сопротивление0.7265128.551.04500.7650
2-е сопротивление0.7245128.151.04100.7634
1-е сопротивление0.7220127.631.03850.7615
Точка разворота*0.7208126.991.03470.7610
1-я поддержка0.7183126.951.03300.7552
2-я поддержка0.7155126.351.02970.7533
3-я поддержка0.7135126.081.02500.7500

   EUR/GBP в течение дня: "Двойная вершина" на дневном графике указывает на то, что в ближайшие сессии можно ожидать ослабления пары до 0,7061. Торговый диапазон понедельника полностью включал в себя торговый диапазон предыдущего торгового дня, причем торги завершились на негативной территории, и это подтвердило недавно достигнутые максимумы 0,7385/0,7379. При этом пик 25 марта 0,7385 может стать бычьей неудачей. Прорыв минимума вторника 0,7183 спровоцирует ослабление до 0,7155, а падение ниже этого уровня подтвердит бычью неудачу. Сопротивление на 0,7220 и 0,7245 защищает максимум понедельника 0,7265.

   EUR/GBP на недельном графике: Боковой тренд.

   EUR/JPY в течение дня: Пара во вторник не пробила 22-месячный минимум 126,08, что указывает на пространство для коррекционного восстановления. Минимум 126,08 является базой импульсивной волны снижения с максимума 6 апреля 131,30, и сопротивление на 127,63 является ближайшим целевым уровнем. Рост выше 127,63 откроет дорогу к 128,15 и 128,55, хотя на графике рыночного профиля (MP) 9 апреля есть отдельное сопротивление на 128,87, которое ограничивает риск коррекционного роста. Минимум 126,08 защищен уровнями 126,95 и 126,35.

   EUR/JPY на недельном графике: Нисходящий тренд.

   EUR/CHF в течение дня: Пара продемонстрировала впечатляющее восстановление с 10-недельного минимума 1,0297, достигнутого во вторник, и у нее есть пространство для коррекционного роста к 1,0410. Но в рамках противоречащего тренду роста паре необходимо подняться выше 1,0450, чтобы внутриволновой более низкий максимум 6 апреля 1,0495 был в зоне досягаемости. Минимум 1,0297 защищен уровнем 1,0330.

   EUR/CHF на недельном графике: Нисходящий тренд.

   AUD/USD в течение дня: Реакционный минимум 2 апреля 0,7533 остается уязвимым. Падение пары в понедельник ниже 0,7637 подтвердило пик 9 апреля 0,7741, и следует ожидать возобновления понижательного давления на минимумы "двойного дна" 0,7552/55 на 60-минутном графике. Прорыв 0,7552/55 подтвердит максимум вторника 0,7650, а также создаст минимальный целевой уровень падения на 0,7463. Это также будет угрожать продлением более масштабного нисходящего тренда до целевых уровней равенства волн 0,7345 и 0,7298. Только четкий прорыв выше 0,7650 позволит усомниться в негативных перспективах австралийского доллара. Уровень 0,7650 защищен уровнем 0,7634.

   AUD/USD на недельном графике: Боковой тренд.


*Точка разворота рассчитывается как сумма максимума, минимума и уровня закрытия, деленная на три.

- Автор Francis Bray, главный технический аналитик Dow Jones по Европе; francis.bray @ dowjones.com;