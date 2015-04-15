Доллар восстанавливается после вчерашнего падения

Курс доллара растет в среду утром, отыгрывая часть потерь, полученных во вторник после выхода неожиданно слабого отчета о розничных продажах в США. В то же время австралийский доллар снижается после выхода плохих отчетов из Китая. Индекс доллара сегодня поднялся на 0,44% - до отметки 99,44, а вчера падал до 98,371.

Сегодня к 11:20 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0587 (падение на 0,65%), пара USD/JPY — на уровне 119,50 (рост на 0,08%). Вчерашние отчеты о розничных продажах в США за март показали рост 0,9% при прогнозе повышения на 1%. Следующий важный отчет выйдет в пятницу — это будет отчет об инфляции потребительских цен в США.

Согласно последним данным, доходность гособлигаций Германии упала до рекордных минимумов — до 0,16% по сравнению с 0,54% в начале года. Показатель снижается из-за опасений инвесторов о том, сможет ли Греция расплатиться с кредиторами.

Австралийский доллар подешевел сегодня на 0,67% - пара AUD/USD упала до 0,7576 из-за слабых экономических показателей Китая. Рост китайской экономики в I квартале замедлился до уровня 2009 года — всего 7% в пересчете на год, а розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в основные активы ниже прогнозов аналитиков.