Экономический рост Китая замедлился до темпов 2009 года

Китайская экономика в первом квартале росла самыми медленными темпами с 2009 года, о чем свидетельствуют последние отчеты. Замедление роста усиливает давление на правительство, вынуждая принимать новые меры для стимулирования. ВВП Китая вырос на 7% за первые три месяца 2015 года - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Национального бюро статистики КНР.

Хотя показатели соответствуют ожиданиям экономистов CNNMoney, снижение довольно чувствительно по сравнению с последним кварталом 2014 года, когда рост составил 7,3%. Умеренный экономический рост — это не всегда плохая новость, говорит Эндрю Колхаун из Fitch Ratings. "Это означает, что экономика приспосабливается к новым условиям - мы так и ожидали, что экономика замедлится, потому что это необходимо для сведения балансов".

О силе экономики Китая часто трудно судить в начале года из-за лунного Нового года. Но последние данные по промпроизводству и экспорту разочаровали аналитиков, поэтому они и говорят о продолжении спада в экономике. Это замедление темпов оказывает дополнительное давление на центральное правительство, чтобы те подтолкнули рынки к экономике потребления. Политики одновременно стараются избежать внезапного замедления экономического роста, который приведет к всплеску безработицы и спаду потребления. Эксперты говорят, что спад в китайском секторе недвижимости является самым большим риском для экономики. Другие проблемы — в сфере воздухоплавания и корпоративный долг.

Валютные резервы Китая тоже упали, а это знак того, что спекулятивный капитал уходит из страны. Колхаун говорит, что Народный банк Китая должен отвечать на ослабление роста последующим смягчением денежно-кредитной политики. Центральный банк уже снизил процентные ставки в два раза в конце прошлого года в попытке увеличить инвестиции и поддержать экономику.

Рост ВВП в Китае остается наиболее точным «датчиком» экономического здоровья страны. Китай в среднем показывал экономический рост в 10% в течение последних трех десятилетий, что сделало его экономику второй по величине в ​​мире. Экономисты прогнозируют рост ВВП на 6,8% в 2015 году, и 6,5% - в 2016 году. В прошлом году Китай зафиксировал рост ВВП на уровне 7,4% - худший показатель за последние 24 года.

Несмотря на опасения за экономическую стабильность, китайские фондовые рынки продолжили рост до поразительных высот. Пока акции колеблются между границами прибылей и убытков, индекс Shanghai Composite по-прежнему показывает рост на 28% в этом году. Shenzhen Composite укрепился более чем на 50% в годовом выражении, что делает его наиболее эффективным индикатором на мировом фондовом рынке.