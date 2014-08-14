Когда же Банк Англии поднимет процентную ставку?

На сегодняшнем выступлении перед общественностью Марк Карни (руководитель Банка Англии) обошелся негативно-нейтральными комментариями. Темпы роста экономики, по его словам, будут расти в 2014 — 2015 году, рост инфляции составит всё те же 2%, никаких революционных изменений в монетарной политике Британии не предвидится.

Наконец-то раскрыта страшная тайна срока повышения процентной ставки.

Карни совершенно определенно заявил, что это будет 1 квартал 2015 года. Дальнейшее повышение будет медленным и печальным из-за неопределенностей геополитического толка и возможным изменением цен на энергоносители.

После этого выступления многие трейдеры открыли позиции на продажу фунта, и теперь GBP/USD дошла до области подержки 1,6700.