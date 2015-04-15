Сергей Глазьев. Лесть – это древний способ «разводки лохов»

В течение прошлой недели, по мнению малоизвестных журналистов из Блумберга, денежные власти России совершили экономическое чудо. Им вторили весьма влиятельные международные спекулянты. Об этом тут же раструбили российские государственные новостные каналы. С просьбой прокомментировать эти чудеса редакция News Front обратилась к самому знающему экономисту нашей страны, академику РАН Сергею Глазьеву.



News Front: Уважаемый Сергей Юрьевич, вы согласны с комментариями Блумберга относительно происходящего в нашей стране экономического чуда?



С.Глазьев: Какого чуда?



News Front: Ну, повышение курса рубля, подъем финансового рынка…



С.Глазьев: Да, для спекулянтов – это точно чудо. Три месяца назад они «зарабатывали» на падении курса рубля до 400% годовых, а теперь такой же «гешефт» они получают от российских денежных властей на повышении российской валюты. Как не быть благодарными! Такой «халявы» на раскачке национальной финансовой системы они отродясь не видели. Тем более такой большой, как российская. Если в какой-либо стране курс валюты резко меняется более чем на 2-3% — это скандал, признак либо непрофессионализма денежных властей. Если же он падает и взлетает на более чем на 10%, то это либо финансовая агрессия, дестабилизирующая макроэкономическую ситуацию, либо запланированное действие денежных властей для повышения ценовой конкурентоспособности отечественных товаров. Но в последнем случае курс национальной валюты всегда снижается. Сейчас же он повышается, что снижает конкурентоспособность отечественных товаров. Если это запланированная акция, то в рамках плана по разрушению российской экономики. Падение курса в конце прошлого года тоже непохоже на плановую акцию денежных властей. Они явно не контролировали ситуацию, объявив о таргетировании инфляции, тут же получили противоположный результат своей политики. Так что все происходящее на нашем валютном рынке направляется не Банком России, а международными спекулянтами. Как показал опыт «технического сбоя» приема заявок на покупку рублей 16 декабря, вследствие чего рубль обвалился до 80 за доллар, они манипулируют московской биржей. А судя по бездействию Банка России, бросившего курсообразование рубля на произвол игры финансовых спекулянтов, они манипулируют и им. Как известно биржевикам, на обвале рубля больше всех заработала парочка крупных западных банков. А их люди в это время управляли операциями биржи.



News Front: Вы имеете в виду Морган Стенли и Дойче Банк и их бывшего сотрудника, активиста Евромайдана и друга русофоба Маккейна Романа Сульжика, который руководил отделом по срочным операциям на ММВБ?



С.Глазьев: Вы неплохо информированы. Не так давно ЦБ приватизировал ММВБ и она стала коммерческой структурой, ориентированной на зарабатывание прибыли. Не удивительно, что ей заправляет агентура международных спекулянтов, манипулирующая рынком в целях создания искусственных дисбалансов, приводящих к скачкам курса, на которых они зарабатывают гигантские прибыли.



News Front: Но ведь советом директоров ММВБ руководит Кудрин, а в число акционеров входят госбанки!



С.Глазьев: Ну и что? Ими тоже манипулируют. В отсутствие осмысленной политики государства и понимания реальных механизмов рынка манипулировать государственными структурами и возглавляющими их людьми не трудно. Достаточно внушить им, что это свободная игра рыночных сил, которая формирует «объективный» курс. Вы ведь не удивляетесь, глядя на воров, которые сжигают ограбленную ими базу, а подкупленные ими сторожа свидетельствуют о стихийном бедствии. Вот и нам регулятор говорит о стихийной игре рыночных сил, за которыми на самом деле стоят опытные спекулянты, пользующиеся некомпетентностью регулятора. А чтобы тот не вмешивался, поют ему дифирамбы. Вот вам и причины похвал Блумберга. Они начались как только российский министр финансов заверил рынок в том, что курс падать не будет, а руководство Банка России подтвердило свою приверженность свободному плаванию рубля и самоустранилось с рынка. Спекулянты поняли сигнал и начали возгонку рубля.



News Front: И что в этом плохого?



С.Глазьев: Для спекулянтов очень даже хорошо. Они вновь зарабатывают сверхприбыли на дестабилизации рынка. Именно их интересы, собственно и отражает Блумберг. Так что не надо обольщаться. Лесть – это древний способ «разводки лохов».



News Front: Но не могут же «лохануться» все – от руководства Банка России до журналистов государственного телевидения!



С.Глазьев: Почему же не могут? На наших глазах «лоханулась» вся Украина, кроме Донбасса, поверив в губительную для ее экономики евроинтеграцию. И до сих нацистская хунта «разводит» миллионы людей при помощи телегипноза про «клятых москалей». А самый читающий в мире советский народ разве не велся на байки Чумака и Кашперовского посредством того же телегипноза? Редактора наших телеканалов тоже ведутся на лесть Блумберга, ведь надо народу сказать что-то позитивное на фоне резкого падения доходов.



News Front: Но ведь народ не занимается спекуляциями?



С.Глазьев: Вот именно. Но он их финансирует. Источником сверхприбылей спекулянтов является дестабилизация курса валюты, что для населения оборачивается обесценением доходов и сбережений. Осенью бездействие и некомпетентность денежных властей ввергли народ в панику – люди стали менять обесценившиеся рубли на доллары. Теперь под дифирамбы денежным властям люди ощущают обесценение уже долларовых сбережений. Таким образом, они потеряли дважды – сперва на обесценении своих рублевых сбережений, а сейчас – инвалютных. Собственно за их счет и нажились спекулянты.



News Front: Но те, кто не поддался панике, – теперь вознаграждены?



С.Глазьев: Не совсем. Ведь вследствие девальвации курса раскрутилась инфляционная волна, которую денежные власти еще более подогрели нелепым решением о повышении ставки процента. В результате покупательная способность рубля на внутреннем рынке снизилась на 20%. Повышение курса не развернет эту волну обратно. Монетаристы не понимают причинно-следственных связей, направляющих экономические процессы. Девальвация рубля повлекла подорожание импортных товаров. Отечественные товаропроизводители могли бы начать их вытеснение с рынка, если бы получили кредиты на расширение производства. А повышение ставки процента сделало эти кредиты недоступными и увеличило их издержки. Чтобы «отбить» процент, они вынуждены были воспользоваться подорожанием импорта и тоже пошли по пути повышения цен.



News Front: А наши денежные власти не понимают таких очевидных вещей?



С.Глазьев: Кто-то может и понимает, но молчит.



News Front: Почему?



С.Глазьев: Потому что мы имеем дело с агрессивной сектой. Догмы монетаризма почти сразу же после того, как их полстолетия назад сформулировал М.Фридман, были опровергнуты наукой как вульгаризация количественной теории денег. Да и сама эта теория, возникшая сто лет назад, ни в одной суверенной стране на практике не применялась, как слишком умозрительная и несоответствующая реальным взаимосвязям между денежной политикой и поведением экономики. Из нее западные метрополии сделали эрзац для потребления денежными властями колониально зависимых стран. Их министрам внушили слепую веру в незамысловатые монетаристские догмы, которые преподносятся как некое «тайное знание», доступное только посвященным. А на самом деле суть этой доктрины сводится к запрету на создание национального кредита. Монетаризм запрещает эмиссию денег иначе как против покупки иностранной валюты и тем самым закрывает стране возможность проведения самостоятельной кредитной политики.



News Front: Но ведь все эмитенты мировых валют печатают их под свои долговые обязательства?!



С.Глазьев: В этом-то и фокус! Туземных министров убеждают в том, что этого делать нельзя, но преподносят это как «тайное знание», плохо понятное даже эмитентам мировых валют. Поэтому, если выучить всего три правила – бороться с инфляцией путем сокращения денежной массы и повышения ставки процента; отпустить курс нацвалюты в свободное плавание и больше ничего не делать, включая регулирование цен – то все получится. Вот они и тупо применяют эти правила под надзором МВФ.



News Front: Получится что?



С.Глазьев: Как им внушает МВФ, в результате такой политики произойдет макроэкономическая стабилизация. На самом деле, как вы видите, получается все наоборот. Как всегда, как выражался Черномырдин. Потому что сжатие денежной массы и попытки бороться с инфляцией посредством повышения ставки процента душит производство, влечет падение инвестиций и сопровождается высокой инфляцией вследствие повышения издержек. Не случайно сами монетаристы называют эту политику «шоковой терапией». Но она не лечит, а калечит любую национальную экономику, блокируя ее рост и развитие.



News Front: Почему они так делают?



С.Глазьев: Теоретически – потому что монетаристы рассматривают деньги как золотые монеты и думают, что они ведут себя как товар: повысилось предложение – снизилась цена; снизилось предложение – повысилась цена. Вот они и снижают предложение денег, когда хотят прекратить падение их покупательной способности и снизить инфляцию. И наоборот, расширяют, когда видят риск дефляции. Они не хотят понять современную природу денег, не хотят видеть, что современные деньги создаются под долговые обязательства, а не под покупку золота, не желают признать само существование кредитной функции денег. А практически эта примитивная концепция очень выгодна США и их союзникам, которые безгранично печатают деньги, наращивание кредитование своего бизнеса. В том числе спекулятивного, который имеет возможность безгранично и почти даром занимать деньги в США, ЕС и в Японии и обрушивать их на открытые национальные рынки, зарабатывая на их дестабилизации и скупке ценных активов.



News Front: Иными словами, политика наших денежных властей направляется Вашингтоном и Брюсселем?



С.Глазьев: Скорее Вашингтоном. МВФ по сути является филиалом американского казначейства, которое его руками навязывает остальным странам выгодную американскому капиталу политику. Судите сами. Если Вы печатаете мировые деньги, а другим разрешаете выпускать свои деньги только под покупку Ваших, то Вы управляете миром. Вы – главный и единственный кредитор! Страны, соглашающиеся на эти правила, становятся Вашими колониями, так как регулируя их кредитование, Вы определяете направления и скорость развития их экономик.



News Front: Так просто?



С.Глазьев: Не боги горшки обжигают. Но чтобы скрыть эту простоту, работают целые армии «специалистов», журналистов, экспертов. Центральные банки зависимых стран наводняются специально подготовленными в Америке манипуляторами. Руководителям зависимых стран внушается трепетное отношение к их «священнодействию» и табуируется любое вмешательство в деятельность ЦБ. За ширмой его независимости от государственных органов власти скрывается рука МВФ, которая манипулируется казначейством США. Если хотите в этом убедиться – прочитайте сентябрьские прошлого года указания миссии МВФ нашим денежным властям.



News Front: Вы хотите сказать, что они работают по указаниям МВФ?



С.Глазьев: Это не я говорю. Сравните зафиксированные в этом меморандуме рекомендации и действия Банка России (см.приложение к интервью — ред.News Front). Безоговорочное выполнение. Катастрофические для экономики, но фантастические для международных спекулянтов результаты. И дальше МВФ рекомендует следовать той же дорогой: сжимать денежную массу, держать высокий процент, не создавать кредитных ресурсов, не вводить валютных ограничений и оставить курс рубля в свободном плавании. И наш ЦБ это четко исполняет.



News Front: Что будет дальше?



С.Глазьев: Что и всегда при такой политике: падение ВВП на 5%, в том числе в машиностроении – до 30-40%, инвестиций – на 15%, реальных доходов населения – на треть, обвальный рост неплатежей и безработицы. Соответствующие настроения в обществе и политические последствия.



News Front:В. Это же катастрофа!



С.Глазьев: А Вы что ожидали от американцев? Они ведут против нас гибридную войну, цели которой мы раньше обсуждали. Главное направление удара – наша валютно-финансовая система, сильно зависимая от них и ими же манипулируемая посредством специально обученных монетаристской догматике людей на ключевых постах в системе денежных властей. Экономические санкции против нас не были бы столь эффективными, если бы не политика ЦБ, на которую американцы рассчитывали. Не случайно после панического решения руководства ЦБ взвинтить ключевую ставку до 17% и последовавшим за этим обвалом рубля Обама радостно воскликнул, что он достиг цели – «разорвал российскую экономику в клочья». Вся антироссийская политика США на финансовом рынке была сориентирована на провокацию именно таких решений Банка России.



News Front: Неужели этого не видят?



С.Глазьев: Я же вам сказал, что мы имеем дело с агрессивной сектой, которая весьма могущественна, так как всемерно поддерживается американцами и их влиятельными сторонниками или агентами влияния, как это сейчас называется. Как только кто-то начинает их критиковать, создается мнение об умственной и психической неполноценности этого человека, его непрофессионализме и неграмотности. Пишутся доносы о том, что такая критика дестабилизирует рынок и наносит ущерб стране.



News Front: Неужели это действует?



С.Глазьев: Как видите. Часто вы замечаете на высоких совещаниях и в телеэфире авторитетных ученых? Слышен ли голос Академии наук, которая с научных позиций обосновано критикует проводимую политику? На всех высоких совещаниях и форумах – только отмеченные Блумбергом, Евромани, Ведомостями и другими рупорами американских интересов «лучшие в мире» министры, еще «более лучшие» председатели центробанков, творцы «самой эффективной» макроэкономической политики. Руководству страны стараются создать впечатление, что выращенная американцами секта монетаристов составляет абсолютное большинство всех здравомыслящих и прогрессивных экономистов. Хотя это не более чем горстка невежественных, но крайне амбициозных и агрессивных людей, весьма далеких от экономической науки.



News Front: Как же бороться с этим воинствующим невежеством?



С.Глазьев: Просвещением, друг мой. Мы ведь живем в век знаний! Времена репрессий против «врагов народа» прошли. Да и они не враги, а лишь вольные или невольные проводники враждебной нам политики. Если человек начинает верить, что он лучший в мире министр и совершает экономические чудеса, то он в упор не будет замечать катастрофических последствий своей деятельности, вешая их на «извечную отсталость» нашего народа.



News Front: Но ведь их поддерживает гигантская машина американских масс-медиа, в том числе их сеть здесь.



С.Глазьев: Да, мы имеем дело с когнитивным оружием, поражающим сознание наших денежных властей и властвующей элиты. Оно относительно недорогое и очень эффективное. С его помощью спецслужбы США разрушили СССР, внедрив в сознание руководства страны представления об ущербности социалистического строя. В результате мы оказались на периферии американского капитализма, из которой выжали более двух триллионов долларов, сотни тысяч умов и продолжают выжимать по 150 млрд.долларов ежегодно. А китайцы реализовали предложения наших ученых о построении смешанной планово-рыночной экономики в соответствии с предложенной в свое время в нашей Академии наук теорией конвергенции и интегрального общественного устройства. В итоге по объему производства товаров и экспорта высокотехнологической продукции они вышли на первое место в мире, а мы едва удерживаемся в десятке. И мы до сих пор не защищены от этого всепроникающего когнитивного оружия, потому что доверяем ключевые функции управления экономикой малообразованным людям. А потом пожинаем плоды воинствующего невежества, используемого нашим противником для разрушения экономики.



News Front: Вы именно так оцениваете совершаемое, по мнению Блумберга, экономическое чудо?



С.Глазьев: Если считать чудесным лечение больного человека путем разогрева его тела до 42 градусов и последующего охлаждения до 30 с одновременным кровопусканием и ударами по голове, то с вами можно согласиться. Особенно если поставлена задача замучить таким образом потенциального соперника. Она уже почти выполнена: прошлый год наши предприятия закончили с общим убытком в полтриллиона рублей, в январе этого года месячный объем убытков подскочил втрое, более трети из них сработали в минус. Рентабельность обрабатывающей промышленности упала до 3%, что делает бессмысленными все манипуляции ЦБ с ключевой ставкой. Из-за сжатия денежной массы и недоступности кредита отечественные товаропроизводители не смогли реализовать потенциал импортозамещения и втянулись в спираль инфляции издержек. Экономика прочно застряла в ловушке стагфляции. Так что Блумбергу есть за что похвалить американскую агентуру – российскую экономику удалось сбить с траектории подъема с темпом прироста ВВП 6% и инвестиций 15%, и искусственным образом погрузить в кому.



News Front: И что делать?



С.Глазьев: Зайдите на мой сайт или приходите по понедельникам на мои лекции на факультете госуправления в МГУ. Они выставляются и в интернете. Или ознакомьтесь с выступлениями участников Московского экономического форума, Меркурий-клуба, круглых столов ТПП. Что делать для того чтобы вернуть нашу экономику, в которой простаивает 40% мощностей и нет никаких объективных ограничений для быстрого подъема, специалистам хорошо понятно. Не понятно, как освободиться от секты воинствующих невежд и защитить сознание денежных властей от когнитивного оружия противника.