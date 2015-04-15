Нефть продолжает расти на замедлении сланцевого бума

Цены на нефть продолжают идти вверх после появления признаков ослабления добычи в США. На момент 9.19 мск Brent с поставкой в мае стоит $60,30 за баррель, майский фьючерс на WTI стоит 53,65 доллара. Правда, рост ограничивается замедлением китайского квартального роста ВВП до шестилетнего минимума.

Управление энергетической информации США выпустило прогнозный отчет, в котором предсказала спад добычи сланцевых энергоносителей в мае — это будет первый спад за последние четыре годы. Аналитики предполагают, что именно это событие уже второй день оказывает позитивное влияние на нефтяные цены.