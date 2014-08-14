Евро падает третий день подряд в преддверии публикации макроэкономических данных по еврозоне. Сегодня выйдут цифры по инфляция и ВВП. Согласно среднему прогнозу экономистов ВВП еврозоны замедлит свой рост во втором квартале до +0.1% по сравнению с +0,2% ростом в предыдущем периоде. Также ожидается замедление инфляционных показателей. На данный момент индекс потребительских цен растет самыми медленными темпами за последние четыре года. Помимо этого, выйдут данные по росту экономики Германии. Согласно ожиданиям аналитиков, рост ВВП крупнейшей экономики Европы сократится во втором квартале на 0,1%.

Единая валюта торгуется вблизи почти девятимесячного минимума против иены, на фоне негативного влияния на экономику еврозоны конфликта между Россией и Украиной.

Новозеландский доллар вырос после выхода позитивных данных по розничным продажам. Розничные продажи за исключением автомобилей в Новой Зеландии во 2-м квартале выросли на +1,2% в реальном выражении, прогноз +1,0%. Показатель, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, оценивает общий объем продаж в точках розничной торговли. Квартальное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным фактором для новозеландской валюты.