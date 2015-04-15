Индексы Старого Света во вторник снизились

Европейские индексы закончили свое ралли во вторник: они упали после пяти подряд удачных дней. Сильная статистика не смогла переломить ход событий, хотя на это определенно стоит обратить внимание: промпроизводство по еврозоне выросло на 1,1% в феврале, хотя консенсус-прогнозы предсказывали только 0,4%. Вполне возможно, что инвесторы осторожничают в ожидании сегодняшнего заседания ЕЦБ и пресс-конференцию Марио Драги по результатам первого месяца QE.

Stoxx Europe 600 снизился на 0,47%. САС 40 упал на 0,69%, DAX потерял 0,9%; IBEX ослаб на 1,36%; итальянский FTSE MIB стал меньше на 1,07%. Укрепился только британский индекс: рост FTSE 100 составил 0,16%.



Самыми резвыми темпами шли вниз банки: кредитный подындекс Stoxx Europe 600 упал сильнее всех. Испанские кредиторы Banco Santander и Intesa Sanpaolo потеряли 5,1% и 2,6% соответственно.

Зато сырьевые компании росли. Отскочили вверх ценные бумаги BHP Billiton и Rio Tinto, обвалившиеся было в понедельник. Вчера в Лондоне они прибавили по 2,8%, за счет чего и спасся рост британского индекса.

Alcatel-Lucent и Nokia Oyj подтвердили слухи о том, что ведутся переговоры о слиянии двух этих компаний. На этой информации Nokia попрощалась с 3,6% капитализации, а Alcatel, напротив, подпрыгнул на целых 16%, став явным лидером вчерашнего фондового дня.

Выросли и энергетические компании: нефть вчера росла, а вслед за ними росли и нефтяники. Масла в огонь добавили и аналитики Citigroup, которые вчера повысили прогноз по бумагам, например, Tullow Oil и порекомендовали их покупать. В итоге акции подорожали на 8,6%.