Азиатские фондовые индексы торговались разнонаправленно

Вторник закончился в Азии неоднозначно. Сводный индекс MSCI Asia Pacific рос во время торгов на 0,4%, но к концу биржевого дня опустился на 0,1%. Австралийский S&P/ASX упал на 0,23%, а Hang Seng прервал свое феерическое восхождение и сегодня снизился на 1,62%.

Вырос Kospi (+0,61%). Shanghai Composite растет: во вторник он прибавил 0,34%. Nikkei и Topix тоже выросли (+0,02% и 0,29% соответственно).

Выросли котировки производителей сельхозпродукции: к примеру, Sakata Seed Group прибавила 3,5%. Разработчик онлайн-игр Nexon Co прибавил 9,9% на улучшении рекомендации от Nomura Holdings.



