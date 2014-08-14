ВВП в Еврозоне: пять важных факторов

Отчет по валовому внутреннему продукту в Еврозоне за второй квартал будет мрачным и зловещим - чтение не для слабонервных. Согласно прогнозам, ВВП в валютном союзе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим кварталом, или на 0.4% в годовом исчислении. Это в два раза ниже показателей первого квартала и гораздо ниже темпов роста, способных значительно сократить безработицу или ослабить долговое бремя в Европе. Итак, пять факторов сегодняшнего отчета по ВВП.

Германия не оправдает оказанного ей высокого доверия...

ВВП в Германии, скорее всего, снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, крупнейшая экономика Еврозоны потянет за собой вниз весь валютный союз - впервые с 2009 года.

Сам по себе этот факт не так уж и страшен. В первом квартале немецкий ВВП вырос на 3.3% в годовом исчислении (и на 0.8% в квартальном), что было связано в основном с высокой активностью в строительном секторе и теплым погодным условиям - теперь пришло время отыграть назад искусственно завышенные показатели. Однако последние исследования говорят о том, что украинский конфликт, скорее всего, уничтожит надежду на восстановление во втором полугодии. А Еврозона никак не сможет перейти на повышенную передачу без сильной Германии.

... и хворая Франция ничем ей не поможет

Вторая по величине экономика Еврозоны также не сможет выправить ситуацию. Ожидается, что французский ВВП во втором квартале вырос а 0.1%. Но в отличие от Германии ей нечем оправдать такой низкий показатель - никаких статистических погрешностей, на которые можно было бы все списать. Франция мается вялым ростом и унылыми настроениями уже несколько кварталов. Вряд ли тут что-то изменится в ближайшем будущем, а правительственным надеждам стимулировать рост в рамках бюджетных правил ЕС не суждено сбыться.

В Европе еще много проблемных стран

Хрупкая периферия Еврозоны движется в прямо противоположных направлениях. Испания уже отрапортовала о росте во втором квартале на 0.6%, а Италия скатилась в рецессию. Успехи Португалии помогут оценить, как обстоят дела в стране, реализовавшей структурные реформы, по сравнению с теми, кто этого не сделал.

Ищите слабые места

Итак, по данным аналитиков J.P. Morgan, если ВВП выйдет на уровне прогнозов, темпы роста экономики в Еврозоне будут отставать от докризисных максимумов 2008 года на 2.4%. Штаты и Великобритания уже сумели восстановить потери в объемах производства, понесенные во время Великой рецессии. Если Еврозона продолжит двигаться вперед такими же черепашьими шагами, ей понадобится еще как минимум три года, чтобы вернуться на уровни 2008 года. А это значит, что вялая экономики будет сдерживать рост занятости и инфляции.

Последствия для монетарной политики ЕЦБ

Прогноз ЕЦБ по росту на уровне 1% кажется чем-то из области фантастики. Если он будет пересмотрен в сторону понижения, возможно, банку придется прибегнуть к более жестким мерам - например, к количественному ослаблению - чтобы оживить рост и вывести годовую инфляцию (сейчас она составляет 0.4%) ближе к целевому значению 2%.