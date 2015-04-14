Зачем МВФ понадобилось золото?

Многие аналитики в последнее время говорят, что фиатные валюты скоро исчезнут и не будут использоваться в качестве основного средства платежа в мире, поэтому пока не ясно, что будет дальше. Кажется, есть несколько направлений, и Международный валютный фонд скоро примет решение, чтобы не отставать в гонке. Прежде экономисты активно обсуждали усиление роли юаня в мировой экономике, а также появление валюты, обеспеченной золотом, что закончило бы эпоху гегемонии доллара в качестве резервной валюты.

В прошлые выходные известный экономист Мегхнад Десаи, глава независимой исследовательской и консалтинговой организации Official Monetary and Financial Institutions Forum, заявил, что специальные права заимствования МВФ должны содержать какое-то количество золота, чтобы стабилизировать валюту. Десаи считает, что такой шаг улучшит ситуацию на валютном рынке и вообще в нынешней ситуации это будет самый логичный шаг. И сделать это будет легче, если Китай действительно увеличивает свои официальные золотые запасы. Кстати, такая идея высказывается уже не в первый раз.

Возвращение к золотому стандарту обсуждается постоянно, у этой идеи много сторонников и противников, но когда речь пойдет о всеобщем благе, все распри должны быть забыты. Пока не понятно, надо ли в мире формировать многостороннюю суперсуверенную резервную валюту с помощью специальных прав заимствования МВФ, либо нужно идти к новому золотому стандарту, по которому бы переоценили все валюты. У экономистов возникает очень много вопросов, когда они говорят о резервных валютах и золотом стандарте. Например, всех волнует, будут ли страны БРИКС создавать свою валюту? Сможет ли сохранить свои позиции американский доллар или придется-таки создавать новый золотой стандарт? Пока никто не может дать четкие ответы на эти вопросы.

Сейчас корзина специальных прав заимствования МВФ (SDR) состоит из четырех валют: доллар США, японская иена, евро и британский фунт. Назрела давно необходимость добавления к этому списку китайского юаня, если МВФ хочет серьезных изменений в глобальной финансовой инфраструктуре. По факту юань уже стал резервной валютой и активно интернационализируется. Но сторонники золотого стандарта все еще настаивают на том, что любое количество валют вне золотовалютного стандарта не обеспечит стабильности всей мировой финансовой системе. С другой стороны, использовать только золото — тоже не самая лучшая идея, учитывая спекулятивное изменение цен в последние годы.

Без сомнений, спрос на золото в Китае вырос из-за необходимости сбалансировать резервы и действующие облигации, особенно с учетом контрактов, которые только начали обращаться на Шанхайской золотой бирже. Однако это не может объяснить спрос на золото со стороны России и Индии. А Германия вообще требует от США возврата своего золота, находящегося у нее на хранении. Но в то же время все страны-участники МВФ говорят, что новый золотой стандарт неработоспособен и SDR лучше обеспечивает возможность развивать и балансировать финансовую структуру мира.

В этом году важным решением для экономик многих стран мира будет решение Конгресса США о вступлении в силу изменений квот МВФ. Это единственная возможность изменить корзину SDR и открыть путь для юаня и золота. Сегодня сложно представить, что какая-то глобальная валюта может заменить доллар США. Но надо учитывать, что центробанки во всем мире имеют около 900 млн унций золота, а этого объема достаточно, чтобы при желании поддержать любую валюту в рамках классического золотого стандарта. Итак, мировая валютная война продолжается и обостряется, и потому может стать еще более масштабной.