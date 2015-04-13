Азиатские фондовые индексы торговались в понедельник разнонаправленно

Сегодня сводный индекс MSCI Asia Pacific практически не изменился по итогам торгов. Отдельные индексы стран изменялись разнонаправленно. Индекс Hang Seng подскочил на 2,7% и достиг восьмилетнего максимума. Вырос и Shanghai Composite, прибавив 2,2%. На рост китайского и гонконгского индексов повлияли данные о снижении объемов экспорта: крайне слабая китайская статистика заставляет инвесторов ждать сильных мер стимулирования экономики.

Nikkei незначительно снизился, потеряв 0,01%. На японский рынок на этой неделе повлияет корпоративная квартальная отчетность американских компаний: если отчеты действительно окажутся такими слабыми, как ожидают экономисты, то и на Токийской бирже произойдет снижение.

Корейский фондовый индекс, KOSPI, прибавил 0,53%.