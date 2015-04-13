Эпическое ралли американских акций продолжается: "Беги, бык, беги!"

Последнее ралли акций в США — самое эпическое за шесть с лишним лет. Нет сомнений в том, что бычий рынок выглядит усталым, но он все равно пока не собирается сдаваться. Такие прогнозы дают многие из опрошенных профессиональных инвесторов CNN-Money. Они считают, что индекс S&P 500 достигнет отметки 2155 к концу года. Это почти на 3% выше, чем текущие уровни и примерно на 5% больше, чем в прошлом году.

Но это смешанная новость для инвесторов. В то время как люди хотят увидеть еще один прибыльный год, 2015-й будет показывать замедление. S&P 500 вырос почти на 30% в 2013 году и продвинулся еще на 11% - в прошлом. Что удержит быка сейчас?

Рост прибыли равен нулю. Есть несколько проблем, стоящих перед американскими акциями, но давайте начнем с того, что было названо "спад прибыли". Доходность будет в центре внимания на этой неделе, потому что корпоративные отчеты опубликуют такие компании, как General Electric, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Intel, Netflix и Wells Fargo. Компании из списка S&P 500, как ожидается, покажут снижение прибыли в первый раз за несколько лет.

На первый взгляд, это довольно тревожные новости. Акции обычно растут, когда люди ждут роста прибыли в будущем. Хотя это может быть временное явление, потому что аналитики нагнали панику, как будто акции стали слишком дорогими. Доходы, кратные общим показателям, не в состоянии увеличить прибыль еще больше. "Мы не считаем, что акции могут дорожать и дальше из-за многократного увеличения ожиданий, потому что мы и так уже на высоких уровнях", - говорит Дерон Маккой, главный специалист по инвестициям в Signature Estate & Investment Advisors. "Таким образом, доходы должны стимулировать котировки акций. По этой причине мы увидим приглушенные прибыли в этом году в американских компаниях".

Первая коррекция за четыре года? Здесь надо смотреть на то, что движет этой плохой прибылью. Если это сильный доллар и низкие цены на энергоносители, то инвесторы, скорее всего, не обращают на это внимания. Хотя оба эти фактора важны, они вряд ли сохранятся навсегда. Есть уже признаки стабилизации цен на нефть - по крайней мере, она уже не падает дальше. Общее мнение состоит в том, что экономика и корпоративная Америка получат сильный отскок в весенне-летний период - так же, как это произошло в прошлом году.

Конечно, ставки пока никто не трогает, и если снижение доходов будет продолжаться и дальше, вызванное глубокими экономическими проблемами, это может растянуться и на вторую половину года. Как минимум, это приведет к первой коррекции рынка (снижение на 10%) с 2011 года.

"Мы подозреваем, что экономика в целом не такая надежная, как показывают большинство инвесторов и СМИ", - говорит Питер Джейкобс, директор по инвестициям в Jacobs Broel Asset Management. Тем не менее, есть основания полагать, что экономика была выбита из колеи тяжелой зимней погодой и забастовкой в порту на Западном побережье, что нарушило торговую деятельность. Если это так, то экономика должна скоро оправиться.

Будет ли дешевая нефть активизировать расходы потребителей? Во второй половине может быть отскок потребительских расходов. До сих пор, кажется, люди откладывают больше денег, не тратя их на дешевое сырье и газ. Это частично происходит из-за страха, что цены на нефть будут расти обратно до $100 за баррель. Люди еще не отошли от «похмелья» финансового кризиса 2008 года. "Мы считаем, что многое из этого - результат рубцов, как физических, так и психологических, созданных Великой рецессией", - считает Кристина Хупер, инвестиционный стратег из Allianz Global Investors. Но оптимисты считают, что в конечном итоге все изменится и экономика в целом поднимется.

"Ожидаем, что потребители шагнут ближе к рынку, т.к. их сбережения растут, и в конечном итоге начнут вновь покупать и ремонтировать дома, приобретать авто, отдыхать", - говорит Джон Штольцфус, главный рыночный аналитик в Oppenheimer.

И, наконец, нельзя забывать, что за всеми этими показателями пристально смотрит ФРС и Джанет Йеллен. Все отчеты тщательно контролируются Федеральной резервной системой, которая готова повысить процентные ставки впервые за десятилетие. Уолл-стрит теперь ожидает, что первый подход к изменению ставок будет не раньше сентября этого года. В то время как рост ставок может сделать акции менее привлекательными, ФРС дала понять, что темп повышения с нулевых процентные ставок будет постепенным и деликатным. В конце концов, глава ФРС Джанет Йеллен прекрасно знает, что худшее для потребительских расходов и экономики в целом — это падение фондового рынка.