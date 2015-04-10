Рубль слишком быстро укрепляется: доллар упал уже до 51,03 руб.

В пятницу утром, после открытия российских торгов, рубль продолжил укрепление. К 10:34 мск курс доллара на Московской бирже упал до отметки 51,15 руб., а евро — до 54,48 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.

Пара USD/RUB сегодня упала до минимума 51,03, а EUR/RUB — до 54,26, по данным портала investing.com. Эксперт компании «БКС Экспресс» Василий Карпунин уверен, что ключевой рубеж в 51,5 руб. за доллар, который видели трейдеры, не остановит тенденцию. «Мы слишком быстро подходим к этим уровням, так что возможен импульсивный спуск и к более низким отметкам. Каждый новый день в последнее время начинается с волны роста рубля вне зависимости от ситуации на рынке нефти», - говорит аналитик. Точно так же при отсутствии роста цен на нефть может последовать мощный возвратный импульс по доллару.

Пара USD/RUB продолжит движение в едином тренде, пока нет покупателей валюты и на фоне стабильных цен на нефть, говорят аналитики банка Dukascopy. Вскоре можно ожидать тестирования отметки в 50 рублей за доллар, считают они.