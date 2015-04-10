Фондовая Европа торговалась в четверг с рекордными показателями

Фондовые индексы Старого Света вчера выросли. Сводный индекс Stoxx Europe 600 прибавил 1,1% и обновил свой исторический максимум. Dow Jones Euro Stoxx вырос на 1,05%. FTSE 100 окреп на 1,12%, СAC 40 подскочил на 1,40%, DAX увеличился на 1,08%.

В четверг рынок поддерживали сразу несколько событий. Во-первых, Греция в полном объеме перечислила необходимый транш в МВФ, что отодвинуло на задний план страхи распада еврозоны. Во-вторых, вышли позитивные статистические цифры в Германии: объем промышленного производства вырос сильнее, чем ожидали прогнозисты.



В четверг выросли все отраслевые подындексы Stoxx 600, особенно выдающиеся результаты показали автопром и строители. Renault SA прибавила 2,6%, BMW AG окрепла на 2,4%.

Эпопея со слиянием мировых лидеров в производстве цемента, Lafarge SA и Holcim Ltd, продолжается. Поскольку вчера компании наконец договорились о том, кто будет управлять объединенной фирмой, их акции прибавили 5,7% и 3,6% соответственно.