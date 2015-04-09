Курс доллара упал ниже 52 руб. в четверг днем

На валютных торгах сегодня российский рубль продолжает укрепление — к 14:22 мск пара USD/RUB обвалилась до отметки 51,94, но затем ушла выше 52,14 (в 14:37 мск). Рубль в очередной раз обновил максимумы с начала этого года. Евро в тот же момент падал до отметки 55,94 руб., по данным investing.com.
Рубль поддерживают привлекательные для спекулянтов процентные ставки, относительно стабильная нефть, а также закрытие длинных валютных позиций, которые набрались в ожидании ухудшения экономической ситуации. С начала апреля рубль подорожал уже на 10%, а с начала февраля российская валюта набрала больше 25%. В четверг днем рост рубля составляет около 3% против евро и доллара.
"Рубль продолжает рост, который базируется исключительно на внутренних факторах. Высокие рублевые ставки и высокий среднесрочный потенциал рынка рублевых гособлигаций обеспечивает приток спекулятивного иностранного капитала на локальный рынок", - говорят аналитики банка Зенит.
Спрос
корпораций на валюту сейчас заметно
ниже, потому что ухудшились показатели
импорта, а пик уплаты внешних займов в
этом году уже пройден. В апреле должникам
надо выплатить всего $7,4 млрд, в мае еще
меньше - $6,4 млрд. Плюс ко всему
свою роль на укрепление курса рубля
играют высокие процентные ставки,
интересные для спекуляций по carry-trade, и
сейчас вообще очень не выгодно играть
против рубля.